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Борьба на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины

ISPORT представляет календарь выступлений украинской команды на соревнованиях по борьбе в рамках Олимпийских игр в Париже.
Сегодня, 16:41
Колаж Василий Войтюк / Getty Images
Колаж Василий Войтюк / Getty Images

Олимпийские игры в Париже официально стартуют с 26 июля, конечно, участие в них примут и представители Украины.

Сразу три спортсмена из Украины будут пытаться защитить свои звания олимпийских призеров, полученных в Токио – среди них и единственный украинский чемпион Жан Беленюк.

Состав сборной Украины по борьбе на Олимпиаду

Вольная борьба, женщины:

  • Оксана Ливач (50 кг),
  • Алина Грушина (57 кг),
  • Ирина Коляденко (62 кг),
  • Татьяна Сова (68 кг)

Вольная борьба, мужчины:

  • Василий Михайлов (86 кг),
  • Мурази Мчедлидзе (97 кг),
  • Юрий Идзинский (125 кг)

Греко-римская борьба:

  • Парвиз Насибов (67 кг),
  • Жан Беленюк (87 кг)

Расписание и результаты соревнований украинцев

  • 5.08 - Татьяна Сова (68 кг)
  • 6.08 - Оксана Ливач (50 кг)
  • 7.08 - Парвиз Насибов (67 кг), Жан Беленюк (87 кг)
  • 8.08 - Василий Михайлов (86 кг), Алина Грушина (57 кг)
  • 9.08 - Юрий Идзинский (125 кг), Ирина Коляденко (62 кг)
  • 10.08 - Мурази Мчедлидзе (97 кг)

Всего Украину на Олимпийских играх будут представлять 140 спортсменов в разных видах спорта. С составом нашей команды можно ознакомиться на ISPORT.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина на олимпиаде

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