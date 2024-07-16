Борьба на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины
ISPORT представляет календарь выступлений украинской команды на соревнованиях по борьбе в рамках Олимпийских игр в Париже.
Олимпийские игры в Париже официально стартуют с 26 июля, конечно, участие в них примут и представители Украины.
Сразу три спортсмена из Украины будут пытаться защитить свои звания олимпийских призеров, полученных в Токио – среди них и единственный украинский чемпион Жан Беленюк.
Состав сборной Украины по борьбе на Олимпиаду
Вольная борьба, женщины:
- Оксана Ливач (50 кг),
- Алина Грушина (57 кг),
- Ирина Коляденко (62 кг),
- Татьяна Сова (68 кг)
Вольная борьба, мужчины:
- Василий Михайлов (86 кг),
- Мурази Мчедлидзе (97 кг),
- Юрий Идзинский (125 кг)
Греко-римская борьба:
- Парвиз Насибов (67 кг),
- Жан Беленюк (87 кг)
Расписание и результаты соревнований украинцев
- 5.08 - Татьяна Сова (68 кг)
- 6.08 - Оксана Ливач (50 кг)
- 7.08 - Парвиз Насибов (67 кг), Жан Беленюк (87 кг)
- 8.08 - Василий Михайлов (86 кг), Алина Грушина (57 кг)
- 9.08 - Юрий Идзинский (125 кг), Ирина Коляденко (62 кг)
- 10.08 - Мурази Мчедлидзе (97 кг)
Всего Украину на Олимпийских играх будут представлять 140 спортсменов в разных видах спорта. С составом нашей команды можно ознакомиться на ISPORT.
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