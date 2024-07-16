Борьба на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины

ISPORT представляет календарь выступлений украинской команды на соревнованиях по борьбе в рамках Олимпийских игр в Париже.

Олимпийские игры в Париже официально стартуют с 26 июля, конечно, участие в них примут и представители Украины.

Сразу три спортсмена из Украины будут пытаться защитить свои звания олимпийских призеров, полученных в Токио – среди них и единственный украинский чемпион Жан Беленюк.

Состав сборной Украины по борьбе на Олимпиаду

Вольная борьба, женщины:

Оксана Ливач (50 кг),

Алина Грушина (57 кг),

Ирина Коляденко (62 кг),

Татьяна Сова (68 кг)

Вольная борьба, мужчины:

Василий Михайлов (86 кг),

Мурази Мчедлидзе (97 кг),

Юрий Идзинский (125 кг)

Греко-римская борьба:

Парвиз Насибов (67 кг),

Жан Беленюк (87 кг)

Расписание и результаты соревнований украинцев

5.08 - Татьяна Сова (68 кг)

6.08 - Оксана Ливач (50 кг)

7.08 - Парвиз Насибов (67 кг), Жан Беленюк (87 кг)

8.08 - Василий Михайлов (86 кг), Алина Грушина (57 кг)

9.08 - Юрий Идзинский (125 кг), Ирина Коляденко (62 кг)

10.08 - Мурази Мчедлидзе (97 кг)

Всего Украину на Олимпийских играх будут представлять 140 спортсменов в разных видах спорта. С составом нашей команды можно ознакомиться на ISPORT.

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