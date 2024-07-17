Артистическое плавание на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины

ISPORT представляет календарь выступлений украинской команды на соревнованиях по артистическому плаванию на Олимпийских играх в Париже.

Артистическое плавание – один из самых красивых видов спорта, который, безусловно, будет представлен и на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Украинская сборная по этому виду, к сожалению, будет представлена ​​только двумя спортсменками. Украина впервые с 2012 не отобралась на Олимпиаду в команде.

Состав сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ на Олимпиаду

Дуэт

Владислава Алексеева

Марина Алексеева

Расписание и результаты соревнований украинцев

09.08 техническая программа

10.08 произвольная программа (финал)

Также на ISPORT доступно расписание на другие виды спорта, в которых Украина будет принимать участие на ОИ-2024.

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