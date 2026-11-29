"Сине-желтые" всю игру провели в качестве догоняющих.

В воскресенье, 29 ноября, сборные Украины и Черногории встретились в шестом туре отбора на ЧМ-2027 по баскетболу

Матч получился очень тяжелым для обеих команд, но по итогу победу одержала Черногория.

Соперник с самого начала матча вел в счете, однако первая четверть завершилась с равным счетом 19:19.

Во второй четверти нашей команде пришлось пролжить играть роль догоняющего, но в итоге отстали на три очка.

А далее ситуация только ухудшилась. К финалу третьей четверти черногорцы вели уже в семь очков, а матч в итоге завершился со счетом 71:77 в пользу Черногории.

Баскетбол. Отбор на чемпионат мира-2027 (мужчины)

Украина — Черногория 71:77 (19:19, 14:17, 15:19, 23:22)

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