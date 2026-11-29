Хотя матч в целом получился унылым.

В воскресенье, 29 ноября, в, пожалуй, центральном матче 14-го тура встречались Карпаты и Полесье.

Первый тайм в исполнении обеих команд был ужасно скучным, команды играли очень прямолинейно, но с большим количеством ошибок и практически без ворот.

Со стартом второй половины игра не поменялась, но по ходу тайма команды все же набрали какие-никакие скорости.

Вскоре Полесье заработало пенальти, и Велетень открыл счет. Вскоре Гайдучик мог снимать все вопросы, но не попал в створ из убойной позиции.

Львовянам повезло в самой концовке матча. После углового мяч попал от штанги в руку Волынцу и залетел в ворота. 1:1 - итоговый счет поединка.

Статистика матча Карпаты - Полесье 14-го тура чемпионата Украины

Карпаты - Полесье 1:1

Голы: Волынец (автогол), 88 - Велетень (пенальти), 61

Владение мячом: 41% - 59%

Удары: 6 - 9

Удары в створ: 4 - 3

Угловые: 2 - 5

Фолы: 11 - 13

Карпаты: Мисак - Иван (Карабин, 87), Бабогло, Стецьков, Р. Лях - Чачуа (Эрики, 80), Моха (Педрозу, 90+7), Русин (Дедов, 80) - Алькайн (Мирошниченко, 80), Костенко, Феллипе (7).

Полесье: Волынец - Кравченко (Майсурадзе, 70), Чоботенко, Сарапий, Крушинский - Эмерллаху (Шепелев, 56), Бабенко, Федор (Краснопир, 70, Иванов, 90+5) - Велетень (Брагару, 70), Гайдучик (Красничи, 81), Назаренко.

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