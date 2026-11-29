Черкасский ЛНЗ одержал победу над каменец-подольским Эпицентром в матче 14-го тура чемпионата Украины. Встреча в Каменце-Подольском завершилась со счетом 0:2.

Гости открыли счет на 32-й минуте. После прострела Геннадия Пасича защитник Эпицентра Липовуз попытался перехватить мяч, но фактически сбросил его под удар Денису Кузику. Полузащитник ЛНЗ воспользовался ошибкой соперника и с близкого расстояния отправил мяч в ворота.

На 51-й минуте черкасская команда удвоила преимущество. Папа Ндиага Яде перехватил мяч после неудачной передачи Вадима Сыдуна и начал контратаку. Затем он вывел Артура Рябова на ударную позицию в правой части штрафной, откуда тот пробил в дальний угол ворот Никиты Федотова.

Эпицентр пытался вернуться в игру, однако реализовать свои моменты хозяевам не удалось.

ЛНЗ также имел возможности увеличить преимущество, но защитники гостей сохранили ворота в неприкосновенности.

ЛНЗ увозит из Каменца-Подольского три очка.

Эпицентр – ЛНЗ – 0:2 (0:1)

0:1 – 32 Денис Кузик.

0:2 – 51 Артур Рябов.

Напомним, Черноморец двумя точными ударами шокировал Динамо в Киеве.

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