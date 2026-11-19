Оба клуба УПЛ намерены найти нового правого защитника во время зимнего трансферного окна.

Львовские Карпаты и каменец-подольский Эпицентр собираются укрепить правый фланг обороны в предстоящее зимнее трансферное окно.

Позицию правого защитника оба клуба определили одним из главных приоритетов селекционной работы перед второй частью сезона, сообщает Sport.ua.

В нынешнем составе Карпат на этом фланге играют Иван Калеро и Денис Мирошниченко. В Эпицентре тренерский штаб задействовал на этой позиции Владислава Мороза и Игоря Кирюханцева.

По информации источника, зимой обе команды рассчитывают найти дополнительные варианты для усиления конкуренции на правом краю обороны.

После 11 сыгранных матчей Карпаты набрали 19 очков и занимают пятое место в турнирной таблице УПЛ. В активе Эпицентра 10 баллов после 12 встреч — каменец-подольская команда располагается на десятой строчке.

В следующем туре львовяне 21 ноября примут луганскую Зарю, а команда Сергея Нагорняка 23 ноября сыграет на выезде с одесским Черноморцем.

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