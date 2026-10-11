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Футбол

Гол львовян отменили из-за офсайда

Динамо и львовские Карпаты завершили первый тайм матча восьмого тура Украинской Премьер-лиги сезона-2026/27 без забитых мячей.
Сегодня, 14:15       Автор: Сергей Носенко
Чебер Алькайн / Getty Images
Чебер Алькайн / Getty Images

Встреча проходит в воскресенье, 11 октября, на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве.

На 33-й минуте Карпаты отправили мяч в ворота Георгия Бущана после ошибки киевлян при выходе из обороны. Однако гол испанского вингера Чебера Алькайна не засчитали: после проверки VAR было зафиксировано положение вне игры.

До перерыва львовяне выглядели активнее в атаке.

Согласно статистике, они нанесли три удара в створ ворот соперника, тогда как Динамо ответило одним.

Напомним, в клубе Карпаты рассказали о планах реконструкции стадиона.

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