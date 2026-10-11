iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Динамо минимально обыграло Карпаты

Киевское Динамо одержало победу над львовскими Карпатами в матче восьмого тура украинской Премьер-лиги сезона-2026/27.
Сегодня, 15:07       Автор: Сергей Носенко
Динамо - Карпаты / ФК Динамо Киев
Динамо - Карпаты / ФК Динамо Киев

Встреча, состоявшаяся 11 октября на стадионе имени Валерия Лобановского, завершилась со счетом 1:0.

На 61-й минуте нападающий львовян Назарий Русин получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

После этого Динамо сумело воспользоваться численным преимуществом.

Единственный гол в поединке был забит на 66-й минуте. Матвей Пономаренко вывел киевлян вперед после того, как Карпаты остались в меньшинстве.

После этого результата Динамо набрало 16 очков и поднялось на третье место в турнирной таблице, опередив Карпаты, у которых осталось 14 баллов.

Динамо — Карпаты — 1:0

  • Гол: Матвей Пономаренко, 66′.
  • Незасчитанный гол: Чебер Алькайн, 34′ — офсайд.
  • Удаление: Назарий Русин, 62′ — вторая желтая карточка.
  • Арбитр: Денис Шурман.

Напомним, гол львовян в первом тайме отменили из-за офсайда.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФК Динамо ФК Карпаты

Статьи по теме

Гол львовян отменили из-за офсайда Гол львовян отменили из-за офсайда
Динамо разгромило косоваров в финале плей-офф юношеской Лиги УЕФА Динамо разгромило косоваров в финале плей-офф юношеской Лиги УЕФА
Хет-трик Кампуша принес Александрии легкую победу над Карпатами Хет-трик Кампуша принес Александрии легкую победу над Карпатами
Шовковский – о матче с Ференцварошем: Каждый тренер стремится побеждать Шовковский – о матче с Ференцварошем: Каждый тренер стремится побеждать

Видео

Украина - Венгрия 1:2: видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
Украина - Венгрия 1:2: видео голов и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" проведут второй матч с Венгрией в Лиге наций
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: : Динамо принимает Карпаты в УПЛ, Ливерпуль — Манчестер Сити, матчи Ювентуса и Марселя
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла позиции после матчей Лиги наций, оказавшись ниже россиян
просмотров

Последние новости

Формула 118:15
Гран-при Сингапура: Ферстаппен выиграл гонку, Леклер и Антонелли - на подиуме
Формула 118:05
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
Формула 118:00
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
Формула 117:40
Ферстаппен стал победителем Гран-при Сингапура
Футзал16:50
Экстра-лига по футзалу: Сокол переиграл Агромат, Альянс разгромил Авалон
Украина16:30
УПЛ: Динамо победило Карпаты, ЛНЗ обыграл Кудривку, Буковина примет Полесье
Украина15:30
ЛНЗ в меньшинстве пропустил от Кудривки, но сохранил преимущество
Украина15:07
Динамо минимально обыграло Карпаты
Украина14:15
Гол львовян отменили из-за офсайда
НХЛ14:09
"Он предаст любого": легенда НХЛ обрушился на Трампа после его решений
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK