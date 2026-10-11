Динамо минимально обыграло Карпаты

Киевское Динамо одержало победу над львовскими Карпатами в матче восьмого тура украинской Премьер-лиги сезона-2026/27.

Встреча, состоявшаяся 11 октября на стадионе имени Валерия Лобановского, завершилась со счетом 1:0.

На 61-й минуте нападающий львовян Назарий Русин получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

После этого Динамо сумело воспользоваться численным преимуществом.

Единственный гол в поединке был забит на 66-й минуте. Матвей Пономаренко вывел киевлян вперед после того, как Карпаты остались в меньшинстве.

После этого результата Динамо набрало 16 очков и поднялось на третье место в турнирной таблице, опередив Карпаты, у которых осталось 14 баллов.

Динамо — Карпаты — 1:0

Гол: Матвей Пономаренко, 66′.

Незасчитанный гол: Чебер Алькайн, 34′ — офсайд.

Удаление: Назарий Русин, 62′ — вторая желтая карточка.

Арбитр: Денис Шурман.

Напомним, гол львовян в первом тайме отменили из-за офсайда.

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