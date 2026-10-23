Футболиста Кудривки Петряка увезли на скорой

Футболист Кудривки Иван Петряк получил повреждение в матче УПЛ против киевского Динамо.

Инцидент произошел в концовке первого тайма. Петряк столкнулся головами с защитником киевлян Владиславом Дубинчаком.

После столкновения игрок Динамо смог продолжить встречу.

Петряку потребовалась помощь медиков. При содействии врачей и футболистов обеих команд его на носилках вынесли с поля и сразу доставили в карету скорой помощи.

Информации о характере повреждения и состоянии футболиста на данный момент нет.

Напомним, автогол защитника вывел Динамо вперед.

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