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Автогол защитника вывел Динамо вперед

Киевское Динамо открыло счет в матче против Кудривки благодаря автоголу защитника гостей Векляка.
Сегодня, 13:35       Автор: Сергей Носенко
ФК Динамо. Фото илюстративное / ФК Динамо Киев
ФК Динамо. Фото илюстративное / ФК Динамо Киев

Киевляне долго не могли поразить ворота соперника и дважды попадали в перекладину.

Однако на помощь хозяевам пришла ошибка защитника Кудривки.

Векляк случайно перебросил мяч через собственного голкипера Яшкова, отправив его в сетку своих ворот.

Динамо вышло вперед в противостоянии с Кудривкой — 1:0.

Матч продолжается.

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