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Львов на один день станет столицей спортивного маркетинга страны. SBC Summit Ukraine впервые пройдет за пределами Киева

28 октября состоится VI Всеукраинская конференция по спортивному маркетингу SBC Summit Ukraine 2026 Lviv.
Сегодня, 12:45       Автор: Василий Войтюк
SBC Summit Ukraine
SBC Summit Ukraine

Впервые мероприятие выйдет за пределы столицы, подтверждая статус главного события года в сфере спортивного маркетинга, актуального для всей страны. Barvy Event Hall примет более 600 участников и свыше 40 спикеров, которые выступят на двух сценах.

SBC Summit Ukraine — флагманская конференция сообщества Sport&Business Club, которая проходит дважды в год и с 2024 года является главной площадкой для диалога между спортом, бизнесом и медиа в Украине. Мероприятие объединяет ключевых представителей отрасли — спортивных клубов, лиг и федераций, медиа и бизнеса, вовлеченных в спорт. Программа конференции охватит самые актуальные темы отрасли: от бренд-стратегий и спонсорства до развития спорта, цифровых коммуникаций и медиа в условиях военного времени.

Среди уже анонсированных спикеров:

  • Матвей Бедный — министр молодежи и спорта Украины
  • Дмитрий Стрижов — основатель и член наблюдательного совета SHERIFF
  • Алексей Днепров — вице-президент НОК Украины, президент Украинской федерации падела, ректор КНУСА
  • Роман Федышин — президент ГК «Галичанка», глава Федерации гандбола Украины во Львовской области
  • Андрей Ребрина — директор ГУ «Агентство массового спорта Украины»
  • Игорь Грищенко — генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола
  • Роман Химяк — директор департамента спорта, молодежи и туризма Львовской областной военной администрации
  • Антон Никулин — директор Офиса спорта Львовского городского совета
  • Борис Цомая — директор по маркетингу RIEL
  • Станислав Горуна — бронзовый призер Олимпийских игр по карате, основатель турнира Horuna Cup, сооснователь стартапа DuelDuck

  • Евгений Дикий — президент Украинской Премьер-лиги
  • Данило Щестюк — руководитель департамента цифровых проектов 1+1 media
  • Игорь Полосьмак — коммерческий директор Киевстар ТВ
  • Петр Адамик — первый вице-президент Украинской ассоциации регби, президент Федерации регби Львовской области
  • Олег Шпур — основатель Leo Family Group и частного спортивно-образовательного лицея «Знание и сила»
  • Андрей Русол — генеральный директор ФК «Карпаты»
  • Евгений Будерацкий — заместитель главного редактора «Украинской правды»
  • Ярослав Свищ — ректор Львовского государственного университета физической культуры имени Ивана Боберского
  • Роман Гапачило — президент парахоккейного клуба «Незламні» (Львов)

  • Олег Щербаков — главный редактор Tribuna.com
  • Артем Федецкий — бывший игрок «Карпат», «Днепра», «Шахтера» и сборной Украины, обладатель Кубка УЕФА, президент ФК «Карпатские Медведи»
  • Ростислав Тучак — основатель и CEO BotsBand
  • Андрей Шевчук — эксперт по визуальным коммуникациям, режиссер презентаций, основатель SHEVCHUK BURO
  • Андрей Ковальский — журналист, ведущий телеканала ICTV
  • Николай Середич — директор по медиа, маркетингу и цифровой трансформации Украинской ассоциации футбола
  • Юрий Гладкий — CEO бренд-маркетингового агентства Grape, сооснователь Kryla Karpaty
  • Евгений Кузьменко — основатель и CEO PlayVision
  • Евгений Ефименко — сооснователь и CEO Brendari
  • Арина Евдокименко — ведущая УПЛ ТВ, спортивная журналистка, модератор панельной дискуссии
  • Алексей Брага — основатель и CEO Sport Business Media Agency

Приобрести билеты на SBC Summit Ukraine 2026 Lviv можно по ссылке: WayForPay. Билет категории SPORT включает посещение конференции и нетворкинг с профильными участниками мероприятия, вступление в сообщество Sport&Business Club, пакет участника, фото- и видеоотчет с конференции.

Билет категории BUSINESS дополнительно включает доступ в business lounge и зону спикеров, эксклюзивный нетворкинг с ключевыми представителями спорта, бизнеса и медиа, зону гостеприимства от партнеров, приоритетный вход на мероприятие по fast line, места в первых четырех рядах зала, доступ к презентациям спикеров, видеозапись мероприятия и бесплатное гарантированное парковочное место.

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