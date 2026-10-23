Львов на один день станет столицей спортивного маркетинга страны. SBC Summit Ukraine впервые пройдет за пределами Киева

Впервые мероприятие выйдет за пределы столицы, подтверждая статус главного события года в сфере спортивного маркетинга, актуального для всей страны. Barvy Event Hall примет более 600 участников и свыше 40 спикеров, которые выступят на двух сценах.

SBC Summit Ukraine — флагманская конференция сообщества Sport&Business Club, которая проходит дважды в год и с 2024 года является главной площадкой для диалога между спортом, бизнесом и медиа в Украине. Мероприятие объединяет ключевых представителей отрасли — спортивных клубов, лиг и федераций, медиа и бизнеса, вовлеченных в спорт. Программа конференции охватит самые актуальные темы отрасли: от бренд-стратегий и спонсорства до развития спорта, цифровых коммуникаций и медиа в условиях военного времени.

Среди уже анонсированных спикеров:

Матвей Бедный — министр молодежи и спорта Украины

Дмитрий Стрижов — основатель и член наблюдательного совета SHERIFF

Алексей Днепров — вице-президент НОК Украины, президент Украинской федерации падела, ректор КНУСА

Роман Федышин — президент ГК «Галичанка», глава Федерации гандбола Украины во Львовской области

Андрей Ребрина — директор ГУ «Агентство массового спорта Украины»

Игорь Грищенко — генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола

Роман Химяк — директор департамента спорта, молодежи и туризма Львовской областной военной администрации

Антон Никулин — директор Офиса спорта Львовского городского совета

Борис Цомая — директор по маркетингу RIEL

Станислав Горуна — бронзовый призер Олимпийских игр по карате, основатель турнира Horuna Cup, сооснователь стартапа DuelDuck

Евгений Дикий — президент Украинской Премьер-лиги

Данило Щестюк — руководитель департамента цифровых проектов 1+1 media

Игорь Полосьмак — коммерческий директор Киевстар ТВ

Петр Адамик — первый вице-президент Украинской ассоциации регби, президент Федерации регби Львовской области

Олег Шпур — основатель Leo Family Group и частного спортивно-образовательного лицея «Знание и сила»

Андрей Русол — генеральный директор ФК «Карпаты»

Евгений Будерацкий — заместитель главного редактора «Украинской правды»

Ярослав Свищ — ректор Львовского государственного университета физической культуры имени Ивана Боберского

Роман Гапачило — президент парахоккейного клуба «Незламні» (Львов)

Олег Щербаков — главный редактор Tribuna.com

Артем Федецкий — бывший игрок «Карпат», «Днепра», «Шахтера» и сборной Украины, обладатель Кубка УЕФА, президент ФК «Карпатские Медведи»

Ростислав Тучак — основатель и CEO BotsBand

Андрей Шевчук — эксперт по визуальным коммуникациям, режиссер презентаций, основатель SHEVCHUK BURO

Андрей Ковальский — журналист, ведущий телеканала ICTV

Николай Середич — директор по медиа, маркетингу и цифровой трансформации Украинской ассоциации футбола

Юрий Гладкий — CEO бренд-маркетингового агентства Grape, сооснователь Kryla Karpaty

Евгений Кузьменко — основатель и CEO PlayVision

Евгений Ефименко — сооснователь и CEO Brendari

Арина Евдокименко — ведущая УПЛ ТВ, спортивная журналистка, модератор панельной дискуссии

Алексей Брага — основатель и CEO Sport Business Media Agency

Приобрести билеты на SBC Summit Ukraine 2026 Lviv можно по ссылке: WayForPay. Билет категории SPORT включает посещение конференции и нетворкинг с профильными участниками мероприятия, вступление в сообщество Sport&Business Club, пакет участника, фото- и видеоотчет с конференции.

Билет категории BUSINESS дополнительно включает доступ в business lounge и зону спикеров, эксклюзивный нетворкинг с ключевыми представителями спорта, бизнеса и медиа, зону гостеприимства от партнеров, приоритетный вход на мероприятие по fast line, места в первых четырех рядах зала, доступ к презентациям спикеров, видеозапись мероприятия и бесплатное гарантированное парковочное место.

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