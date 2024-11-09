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Хет-трик Кампуша принес Александрии легкую победу над Карпатами

Защитник оформил штрафной и два пенальти.
Сегодня, 17:22
Александрия - Карпаты / fco.com.ua
Александрия - Карпаты / fco.com.ua

В субботу, 9 ноября, Александрия принимала дома Карпаты в рамках 13-го тура УПЛ.

Хозяева сразу завладели преимуществом и создали несколько опасных моментов, но бллиже к середине тайма игра выровнялась.

На 36-й минуте Александрия заработала опасный штрафной. Кампуш классным ударом отправил мяч в нижний угол и открыл счет.

Во втором тайме хозяева продолжили осаду ворот Карпат, и уже на 51-й минуте Педроса сбил Безерру в собственной штрафной. Арбитру пришлось прибегнуть к помощи VAR, который решил назначить пенальти.

К мячу подошел Кампуш и оформил дубль сильным ударом в верхний угол ворот. Ближе к концу матча Карпаты оживились, но Ермаков был надежен. Чего не скажешь о Кемкине, который привез еще один пенальти в свои ворота, позволив Кампушу оформить хет-трик.

Александрия - Карпаты 3:0
Голы: Кампуш, 36, (пенальти), 54, (пенальти), 87

Александрия: Ермаков - Кравченко, Кампос, Шабанов, Мартынюк - Мишнев (Смирный, 65), Калюжный, Беляев (Ковалец, 65), Безерра, Козак - Филиппов (Кулаков, 77).

Карпаты: Кемкин - Адамюк, Жан Педросо, Бабогло, Мирошниченко - Альварес, Чачуа (Бруниньо, 57), Очеретько (Клименко, 77) - Костенко (Шах, 68), Пидлепенец (Стенио, 57), Игорь Невес (Устименко, 77).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: александрия ФК Карпаты

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