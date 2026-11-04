Фенербахче перестрелял Ливерпуль, Реал камбекнул против АЕКа

В среду, 4 ноября, проходит второй игровой день четвертого тура Лиги чемпионов.

Футбольный вечер был открыт на стадионе в Стамбуле Фенербахче принимал Ливерпуль.

Гости сразу пошли вперед и создали пару моментов, захватив контроль над игрой. Но счет удалось открыть лишь на 25-й минуте усилиями Ниони, однако почти сразу же Гринвуд за счет рикошета отыграл пропущенный мяч.

Во втором тайме Ливерпуль продолжал доминировать, но справиться с защитой турков было все равно сложно. На 69-й минуте Исак наконец вывел Ливерпуль вперел, но не надолго.

Через четыре минуты мерсисайдцы сами привезли себе гол, а затем Мурики и вовсе вывел Фенербахче вперед. До конца матча Ливерпуль так и не сумел спасти игру, уехав из Стамбула из очков.

Статистика матча Фенербахче - Ливерпуль 4-го тура Лиги чемпионов

Фенербахче - Ливерпуль 3:2

Голы: Гринвуд, 29, Браун, 73, Мурики, 79 - Ниони, 25, Исак, 69

Ожидаемые голы (xG): 1.70 - 1.57

Владение мячом: 32% - 68%

Удары: 17 - 22

Удары в створ: 6 - 6

Угловые: 4 - 12

Фолы: 13 - 12

В то же время недалеко оттуда в Афинах АЕК принимал мадридский Реал.

Здесь также гости в статусе фаворита забрали мяч под контроль, но неожиданно пропустили уже на 11-й минуте.

Беллингем довольно быстро сравнял счет, но гол отменили из-за офсайда. Тем не менее англичанин попробовал еще раз и все же забил гол по правилам.

Во втором тайме мадридцы нажали еще сильнее. И снова первыми пропустили, и снова быстро отыгрались. Реал хоть и почти безраздельно доминировал на поле, но АЕК не позволял сопернику совершить полный камбек.

Лишь уже в компенсированное время Вальверде точным ударом вырвал победу для Мадрида.

Статистика матча АЕК - Реал 4-го тура Лиги чемпионов

АЕК - Реал 2:3

Голы: Койта, 12, Пилиос, 75 - Беллингем, 32, Мбаппе, 78, Вальверде, 90+2

Ожидаемые голы (xG): 0.87 - 3.34

Владение мячом: 30% - 70%

Удары: 9 - 24

Удары в створ: 5 - 8

Угловые: 0 - 7

Фолы: 9 - 16

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