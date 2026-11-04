Легенда спорта вошел в совет директоров Реала

Реал официально объявил, что Рафаэль Надаль вошел в совет директоров клуба.

Напомним, что легендарный испанский теннисист завершил карьеру в 2024 году. Всю свою жизнь Надаль был преданным фанатом мадридского клуба.

Буквально на днях экс-теннисист принял предложение Реала войти в совет директоров, и сегодня на заседании Генассамблеи делегатов его кандидатура была принята.

Рафаэль Надаль, почетный член мадридского Реала, является одной из величайших легенд в истории спорта и одним из самых уважаемых и известных испанских спортсменов в мире. Все эти ценности являются частью идентичности мадридского Реала, и Рафаэль Надаль представлял и защищал их на протяжении всей своей спортивной жизни, став образцом для подражания миллионам людей во всем мире.

Ранее также сообщалось, что украинский футболист стал лучшим игроком месяца в своем клубе.

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