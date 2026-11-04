НХЛ: Коламбус разгромил Колорадо, Даллас одолел Вашингтон в результативном матче

В ночь на среду, 4 ноября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого прошли 11 матчей.

Одним из главных событий дня стал разгром Колорадо на выезде Коламбусом со счетом 7:2. Также зрители увидели результативную перестрелку между Вашингтоном и Далласом, в которой победу со счетом 6:5 одержали гости.

Не менее драматично сложился матч Монреаля и Виннипега: Джетс отыграли четыре шайбы в третьем периоде и вырвали победу в овертайме — 5:4.

Результаты матчей НХЛ за 4 ноября

Торонто – Юта – 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

0:1 – 19 Гюнтер (Сергачев, Келлер)

1:1 – 30 Рословик (Мэттьюс)

1:2 – 33 Пик (Келлер, Ли)

2:2 – 49 Рословик (Мэттьюс, Райли)

2:3 – 53 Шмалц (Келлер, Сергачев)

Монреаль – Виннипег – 4:5 (2:0, 1:0, 1:4, 0:1)

1:0 – 3 Бек (Джекай, Джекай)

2:0 – 18 Андерсон (Крайдер, Гули)

3:0 – 24 Кофилд (Добсон, Слафковский)

4:0 – 40 Кофилд (Гатсон, Слафковский)

4:1 – 57 Бауэр (Кепке, Демело)

4:2 – 58 Баррон (Бауэр, Демело)

4:3 – 59 Коннор (Шайфли)

4:4 – 59 Коннор (Шайфли, Баррон)

4:5 – 63 Семберг (Лаури, Виларди)

Тампа-Бэй – Детройт – 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

1:0 – 7 Пойнт (Кучеров, Д'Асту)

2:0 – 13 Пойнт (Кучеров, Чернак)

3:0 – 28 Сирелли (Гонсалвеш, Мозер)

3:1 – 30 Реймонд (Ти. Комфер)

3:2 – 45 Комфер (Копп, Фолк)

4:2 – 59 МакДона

Рейнджерс – Сент-Луис – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

1:0 – 21 Фокс (Картье, Ти. Миллер)

2:0 – 49 Бьоркстранд (Толванен, Кайлле)

3:0 – 57 Толванен (Ти. Миллер, Фокс)

3:1 – 59 Зутер (Торопченко, Линдстейн)

Филадельфия – Миннесота – 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

0:1 – 4 Болди (Хьюз, Бродин)

0:2 – 4 МакКеррон (Коулмен, Бринк)

0:3 – 20 Эрикссон Эк (Болди)

1:3 – 34 Ферстер (Дрисдейл, Мичков)

2:3 – 41 Барки (Мартоне, Зеграс)

2:4 – 58 Юров (Капризов, Мяяття)

Питтсбург – Вегас – 2:3 (0:1, 0:0, 2:2)

0:1 – 16 Гертл (Марнер, Айкел)

1:1 – 41 Новак (Корчак, Стасни)

2:1 – 49 Ракелль (Новак, Корчак)

2:2 – 51 Коннелли (Лозон)

2:3 – 59 Гертл (Стоун, Айкел)

Вашингтон – Даллас – 5:6 (0:1, 3:4, 2:1)

0:1 – 8 Кивиранта (Факсу, Харли)

0:2 – 20 Робертсон (Джонстон, Хинц)

0:3 – 23 Робертсон (Хюрю, Майерс)

0:4 – 25 Робертсон (Харли, Хинц)

1:4 – 31 Кайру (Строум, Гатсон)

1:5 – 34 Рантанен (Джонстон, Бенн)

2:5 – 36 Дженнер (Леонард, Фегервари)

3:5 – 39 Чикран (Строум, Кайру)

3:6 – 41 Хинц (Линделль, Робертсон)

4:6 – 52 Сурдиф (Бовилье, Протас)

5:6 – 58 Леонард (Кайру, Чикран)

Коламбус – Колорадо – 7:2 (2:1, 4:1, 1:0)

1:0 – 0 Оливье (Койл)

2:0 – 7 Проворов (Гарленд, Ничушкин)

2:1 – 10 Макар (Маккиннон, Малински)

3:1 – 24 Кристиансен (Оливье, Койл)

4:1 – 27 Силлинджер (Веренски, Оливье)

5:1 – 32 Койл (Джонсон, Веренски)

6:1 – 32 Ничушкин (Монахэн, Матейчук)

6:2 – 36 Кадри (Маккиннон, Макар)

7:2 – 51 Койл (Силлинджер, Сиверсон)

Нью-Джерси – Эдмонтон – 4:3 (0:1, 3:1, 0:1, 0:0, 1:0)

0:1 – 8 Бушар (Экхольм, Ньюджент-Хопкинс)

1:1 – 27 Браун (Хьюз, Хьюз)

2:1 – 34 Хьюз (Хэмилтон, Братт)

3:1 – 35 Хьюз (Браун, Хишир)

3:2 – 38 Ньюджент-Хопкинс (Бушар, Капанен)

3:3 – 41 Драйзайтль (Капанен, Макдэвид)

Нэшвилл – Каролина – 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

1:0 – 12 Пербикс (Форсберг)

2:0 – 23 Йоси (Форсберг)

2:1 – 30 Блейк (Гостисбеер, Станковен)

3:1 – 45 Эдстрем (Йоси, Колтон)

4:1 – 59 Колтон (Шей, Друри)

Ванкувер – Анахайм – 4:5 (1:2, 1:2, 2:1)

0:1 – 4 Гранлунд (Сеннеке, Лакомб)

1:1 – 6 Эхгрен (России, Коттер)

1:2 – 17 Готье (Сеннеке, Лакомб)

1:3 – 22 Карлссон (Минтюков, Гранлунд)

2:3 – 28 Карлссон (О'Коннор)

2:4 – 38 Готье (Сеннеке, Гранлунд)

2:5 – 44 Готье (Сеннеке, Люно)

3:5 – 45 Дебраск (Петтерссон, Бессер)

4:5 – 49 Дебраск (Олексиак, Петтерссон)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!