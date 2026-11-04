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Футбол

Вильярреал - ПСЖ 0:6: обзор матча и результат игры 03.11.2026

Французская команда отправила в ворота соперника шесть безответных мячей.
Сегодня, 00:05       Автор: Игорь Мищук
ПСЖ разгромил Вильярреал / Getty Images
ПСЖ разгромил Вильярреал / Getty Images

Во вторник, 3 ноября, Вильярреал принимал на своем поле ПСЖ в рамках четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов.

Команда Луиса Энрике в гостевом поединке не оставила шансов середняку испанской Ла Лиги, разгромив соперника со счетом 6:0.

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Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный вышел на эту игру в стартовом составе и провел на поле весь матч.

ПСЖ со стопроцентным показателем набранных очков в четырех турах Лиги чемпионов возглавляет общую турнирную таблицу. Вильярреал расположился на 29-й строчке, имея в своем активе три балла.

Статистика матча Вильярреал - ПСЖ четвертого тура Лиги чемпионов

Вильярреал - ПСЖ 0:6

Голы: Невеш, 9, Дуэ, 12, Маюлю, 13, Руис, 17, 50, Боли, 78

Ожидаемые голы (xG): 0.53 - 2.67
Владение мячом: 29% - 71%
Удары: 11 - 22
Удары в створ: 2 - 12
Угловые: 4 - 8
Фолы: 17 - 4

Вильярреал: Гулачи - Фримен (Наварро, 79), Моуриньо, Вейга, Ромеро (Молейро, 63) - Комесанья (Олувасеи, 63), Массия, Гуйе, Бьюкенен - Перес (Микаутадзе, 63), Пепе (Кардона, 46).

ПСЖ: Сафонов - Хакими (Боли, 74), Забарный, Пачо, Эрнандес - Невеш, Феррейра (Боли, 74), Руис - Аклиуш (Торрес, 60), Маюлю (Годтс, 60), Дуэ (Нджанту, 74).

Предупреждения: Комесанья, Моуриньо, Кардона, Молейро - Нджанту.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вильярреал ПСЖ

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