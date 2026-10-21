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Футбол

Матч ПСЖ — Лион могут перенести из-за беспорядков во Франции

Матч 9-го тура чемпионата Франции между ПСЖ и Лионом, запланированный на 25 октября, может быть перенесен из-за опасений по поводу безопасности.
Вчера, 22:22       Автор: Сергей Носенко
Полиция Франции / Getty Images
Полиция Франции / Getty Images

По информации L'Équipe, префектура полиции Парижа обратилась к Профессиональной футбольной лиге Франции (LFP) с просьбой перенести встречу. Одним из возможных вариантов — проведение матча в понедельник, 26 октября.

Причиной обеспокоенности стали массовые беспорядки, охватившие Париж и другие французские города 17 октября. После столкновений, погромов и случаев мародерства власти готовятся к масштабным мерам безопасности в связи с новыми протестами, запланированными на субботу.

Матч ПСЖ — Лион — не единственное спортивное событие, которое может столкнуться с ограничениями. Встречу чемпионата Франции между Тулузой и Труа уже перенесли с субботы на воскресенье по просьбе местных властей.

Кроме того, в воскресенье на стадионе Стад де Франс в пригороде Парижа должен состояться матч регулярного сезона НФЛ между Питтсбург Стилерз и Нью-Орлеан Сэйнтс. Для обеспечения безопасности на этом мероприятии планируется задействовать значительные силы полиции.

Кстати, бывшего вратаря ПСЖ ограбили во второй раз.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лион беспорядки ПСЖ

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