Бывшего вратаря ПСЖ ограбили во второй раз

Бывшего вратаря ПСЖ и Севильи Серхио Рико снова ограбили, сообщает The Athletic.

В дом бывшего футболиста в Севильи ворвалась группа вооруженных людей.

Как рассказал сам Рико, грабители выбили дверь в спальню, где он прятался с женой и детьми, угрожали физически его супруге и тещи, а в итоге вынесли значительную сумму денег.

Полиция Севильи уже занимается активным расследованием дела.

Напомним, что ранее, когда кипер еще выступал за ПСЖ, его дом в Париже также ограбили неизвестные.

Ранее также сообщалось, что лидер Баварии пропустит матч по трагичным причинам.

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