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Футбол

Основной полузащитник Баварии не сыграет против Арсенала из-за семейной трагедии

Йозуа Киммиха не будет в заявке мюнхенцев на ближайший матч Лиги чемпионов.
Сегодня, 15:18       Автор: Игорь Мищук
Йозуа Киммих / Getty Images
Йозуа Киммих / Getty Images

Полузащитник Баварии Йозуа Киммих пропустит ближайший домашний матч третьего тура Лиги чемпионов против Арсенала.

Мюнхенский клуб отметил, что 31-летнего хавбека не будет в составе команды на предстоящий поединок из-за семейной трагедии, не вдаваясь в подробности и призвав уважать частную жизнь семьи футболиста.

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Однако издание Bild сообщило, что причиной отсутствия игрока стала смерть его отца Бертольда Киммиха, которому было 57 лет.

"Из-за трагической утраты в ближайшем семейном кругу Йозуа Киммих сегодня отсутствует в заявке на матч против лондонского Арсенала. От имени семьи мы просим уважать их частную жизнь и горе и воздержаться от дальнейших расследований и освещения в СМИ. С глубоким сочувствием весь клуб поддерживает Йозуа Киммиха", - говорится в сообщении Баварии в сети X.

Матч между Баварией и Арсеналом состоится на Альянц Арене в Мюнхене в среду, 21 октября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Лиги чемпионов.

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