Основной полузащитник Баварии не сыграет против Арсенала из-за семейной трагедии
Полузащитник Баварии Йозуа Киммих пропустит ближайший домашний матч третьего тура Лиги чемпионов против Арсенала.
Мюнхенский клуб отметил, что 31-летнего хавбека не будет в составе команды на предстоящий поединок из-за семейной трагедии, не вдаваясь в подробности и призвав уважать частную жизнь семьи футболиста.
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Однако издание Bild сообщило, что причиной отсутствия игрока стала смерть его отца Бертольда Киммиха, которому было 57 лет.
"Из-за трагической утраты в ближайшем семейном кругу Йозуа Киммих сегодня отсутствует в заявке на матч против лондонского Арсенала. От имени семьи мы просим уважать их частную жизнь и горе и воздержаться от дальнейших расследований и освещения в СМИ. С глубоким сочувствием весь клуб поддерживает Йозуа Киммиха", - говорится в сообщении Баварии в сети X.
Wegen eines Trauerfalls im engsten Familienkreis befindet sich Joshua Kimmich heute nicht im Kader für das Spiel gegen Arsenal London. Im Namen der Familie bitten wir darum, ihre Privatsphäre und Trauer zu respektieren und damit von weiteren Recherchen und Berichterstattungen abzusehen. In tiefer Anteilnahme steht der gesamte FC Bayern an der Seite von Joshua Kimmich.— FC Bayern München (@FCBayern) October 21, 2026
Матч между Баварией и Арсеналом состоится на Альянц Арене в Мюнхене в среду, 21 октября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.
Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Лиги чемпионов.
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