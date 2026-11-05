Кейн продлил контракт с Баварией

Нападающий Баварии и сборной Англии Гарри Кейн подписал новый контракт с мюнхенским клубом.

О продлении сотрудничества с 33-летним футболистом немецкий клуб объявил на своем официальном сайте.

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Обновленный договор действующего обладателя Золотого мяча с Баварией будет рассчитан до 30 июня 2029 года.

𝙇𝙚𝙜𝙚𝙣𝙙𝙚𝙣 𝙜𝙚𝙗𝙚𝙣 𝙨𝙞𝙘𝙝 𝙣𝙞𝙘𝙝𝙩 𝙯𝙪𝙛𝙧𝙞𝙚𝙙𝙚𝙣 – 𝙨𝙞𝙚 𝙬𝙤𝙡𝙡𝙚𝙣 𝙢𝙚𝙝𝙧! 𝙃𝙖𝙧𝙧𝙮 𝙆𝙖𝙣𝙚 𝙗𝙚𝙞𝙢 𝙁𝘾 𝘽𝙖𝙮𝙚𝙧𝙣 – 𝙙𝙞𝙚 𝙂𝙚𝙨𝙘𝙝𝙞𝙘𝙝𝙩𝙚 𝙜𝙚𝙝𝙩 𝙬𝙚𝙞𝙩𝙚𝙧. 🌟 https://t.co/qrJmpbXzwu — FC Bayern München (@FCBayern) November 5, 2026

Кейн присоединился к Баварии летом 2023 года, перейдя из Тоттенхэма за 95 миллионов евро. За это время нападающий дважды становился чемпионом Германии, завоевал Кубок и два Суперкубка страны.

Также все три сезона подряд в составе мюнхенцев англичанин выигрывал гонку бомбардиров Бундеслиги, а в 2026 году стал обладателем Золотого мяча.

Всего за немецкую команду Кейн провел 161 матч во всех турнирах, отличившись 156 голами и 41 результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Бавария подготовила новый долгосрочный контракт для своего звездного вингера.

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