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Футбол

Кейн продлил контракт с Баварией

Обладатель Золотого мяча скрепил сотрудничество с мюнхенцами новым договором.
Сегодня, 11:18       Автор: Игорь Мищук
Гарри Кейн / FC Bayern München
Гарри Кейн / FC Bayern München

Нападающий Баварии и сборной Англии Гарри Кейн подписал новый контракт с мюнхенским клубом.

О продлении сотрудничества с 33-летним футболистом немецкий клуб объявил на своем официальном сайте.

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Обновленный договор действующего обладателя Золотого мяча с Баварией будет рассчитан до 30 июня 2029 года.

Кейн присоединился к Баварии летом 2023 года, перейдя из Тоттенхэма за 95 миллионов евро. За это время нападающий дважды становился чемпионом Германии, завоевал Кубок и два Суперкубка страны.

Также все три сезона подряд в составе мюнхенцев англичанин выигрывал гонку бомбардиров Бундеслиги, а в 2026 году стал обладателем Золотого мяча.

Всего за немецкую команду Кейн провел 161 матч во всех турнирах, отличившись 156 голами и 41 результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Бавария подготовила новый долгосрочный контракт для своего звездного вингера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Гарри Кейн

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