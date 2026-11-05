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Футбол

Роналду отказался от прощального матча за сборную Португалии

Федерация планирует организовать особую церемонию в честь легендарного нападающего, однако сам футболист пока не хочет проводить отдельную прощальную игру.
Сегодня, 19:00       Автор: Сергей Носенко
Роналду / Getty Images
Роналду / Getty Images

Криштиану Роналду не планирует проводить отдельный прощальный матч за сборную Португалии после объявления об уходе из национальной команды. При этом местная футбольная федерация намерена организовать специальное мероприятие в честь своего многолетнего капитана. Об этом сообщает португальское издание Observador.

По информации источника, президент Федерации футбола Португалии Педру Проэнса заранее знал о решении нападающего. Перед публикацией прощального обращения Роналду лично сообщил ему, что намерен завершить международную карьеру.

При этом федерация не собирается оставлять без внимания заслуги футболиста. Организация подтвердила намерение устроить особое чествование капитана, однако формат и сроки мероприятия пока не определены. Сам Роналду на данный момент не заинтересован в проведении отдельного прощального матча.

Как отмечает Observador, развитию ситуации предшествовал конфликт нападающего с главным тренером сборной Жорже Жезушем. В частности, футболист не хотел возвращаться в национальную команду при нынешнем тренерском штабе. Он сообщил об этом Проэнсе, который, в свою очередь, передал позицию игрока наставнику.

Жезуш, однако, не собирался отказываться от услуг капитана. Тренер намеревался включить Роналду в заявку на ноябрьские матчи Лиги наций, поскольку считал, что здоровый футболист должен получать вызов в сборную.

Более того, Проэнса планировал организовать телефонный разговор между нападающим и наставником, чтобы попытаться урегулировать разногласия. Переговоры должны были состояться накануне объявления состава, однако звонок так и не состоялся. По данным Observador, Роналду не хотел общаться с Жезушем.

Ситуацию также осложнило решение дисциплинарного комитета португальской федерации. После самовольного ухода из расположения сборной в конце сентября Роналду получил месячную дисквалификацию. Наказание с учётом срока предварительного отстранения завершилось 30 октября.

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