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Футбол

Месси и Роналду поборются за звание лучшего обладателя "Золотого мяча" в истории

Лионель Месси и Криштиану Роналду стали претендентами на звание лучшего обладателя "Золотого мяча" за всю историю премии.
Сегодня, 19:49       Автор: Сергей Носенко
Месси / Getty Images
Месси / Getty Images

Победителя определят в рамках специального голосования B.O.A.T. — Ballon d’Or of All Time.

В числе номинантов также оказались легендарные футболисты прошлых поколений, среди которых Альфредо Ди Стефано, Йохан Кройф, Франц Беккенбауэр, Мишель Платини.

Речь идет о специальном голосовании, организованном журналом France Football. Принять участие в нем могут болельщики, которые хотят определить лучшего обладателя "Золотого мяча" за все время существования премии.

Особенность голосования заключается в том, что оно платное. Один голос стоит один евро, при этом количество голосов не ограничено: желающие могут поддерживать своего фаворита неоднократно.

Напомним, недавно технический директор Твенте Эрик тен Хаг прокомментировал свой конфликт с Криштиану Роналду.

 

 

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