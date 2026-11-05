"Я отдал все ради Португалии": Роналду обратился к болельщикам после завершения карьеры в сборной

Нападающий Криштиану Роналду оставил прощальное послание, объявив о прекращении выступлений за сборную Португалии.

41-летний футболист рассказал о своем решении завершить международную карьеру в видеообращении в Instagram.

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"Дорогие португальцы! Настал день, когда я должен передать футболку с 7-м номером нашей общей сборной. Я никогда не считал ее исключительно своей. Но на протяжении 23 лет я имел честь и нес ответственность носить ее, защищать ее и выходить в ней на стадионы по всему миру. Настал момент передать эстафету будущему поколению. Это было нелегкое решение, потому что бывают решения, которые принимаются не только разумом. Их принимают еще и сердцем.

Я завершаю путь, который начался в августе 2003 года и навсегда изменил мою жизнь. Когда я оглядываюсь назад и думаю обо всем, что пережил в сборной, я вижу не только матчи, голы, рекорды или трофеи. Я вижу людей. Я вижу эмигрантов, которые в течение 90 минут чувствовали Португалию чуть ближе. Я вижу миллионы португальцев, с которыми я никогда не знаком лично, но которые стали частью моей жизни. Потому что, в конце концов, футбол - это гораздо больше, чем просто игра. Футбол - это люди.

На протяжении всей моей карьеры в сборной я стремился становиться лучше. Я хотел побеждать, я хотел быть лучшим, я хотел войти в историю. Я всегда был требователен к себе. Я всегда хотел большего, всегда верил, что мы можем достичь большего. И я отдал все, что у меня было, ради этой футболки. Были идеальные дни и вечера, были победы, которые я никогда не забуду, были поражения, о которых мне до сих пор тяжело вспоминать. Я тоже терпел неудачи, я тоже страдал, были моменты, когда я не смог дать португальцам то, чего они так сильно желали. Но я никогда не сдавался. И, прежде всего, я никогда не переставал гордиться тем, что представляю Португалию.

За эти годы я понял несколько очень простых вещей. Голы уходят в прошлое, кубки остаются в музеях, рекорды рано или поздно бьются. Но есть кое-что, что время никогда не сможет стереть: то место, которое мы занимаем в сердцах людей. Если я когда-нибудь делал вас счастливыми, если мой гол заставлял вас обнять кого-то, забыть о трудном моменте или почувствовать гордость за нашу страну, то все это стоило того. Ведь быть португальцем - это и значит именно это. Мы страдаем вместе, поднимаемся вместе, снова верим. Португалии всегда будут нужны молодые люди, которые мечтают, игроки, которые никогда не сдаются, новые поколения, верящие, что можно достичь того, чего никто еще не достигал. Потому что страна, которая продолжает создавать новых героев, - это страна, которая никогда не перестает верить в себя.

Своим товарищам по сборной я хочу сказать несколько особых слов. Спасибо за каждый забег, за каждое объятие, за каждый спор, за каждое молчание перед выходом на поле. За каждую победу, которую мы праздновали вместе, и за каждое поражение, которое сделало нас сильнее. Мне выпала честь быть вашим капитаном, но ни один капитан не идет в одиночку. И вы - часть моей истории.

Всем тренерам, руководителям, врачам, физиотерапевтам, администраторам, сотрудникам и многим людям, которые работали со мной на протяжении этих лет - моя благодарность. Многие из вас никогда не появлялись на фотографиях, но без вас ни одна из этих фотографий не была бы возможна.

Моей семье - спасибо за то, что разделили со мной эту мечту. Спасибо за понимание моих отсутствий, жертв и тех моментов, когда сборная занимала место, которое принадлежало и вам. Если я дошел так далеко, то только потому, что мы всегда шли рука об руку.

А португальцам, всем португальцам, разбросанным по всему миру, я хочу сказать еще одну вещь. Есть один образ, который я всегда буду носить в сердце: момент, когда звучит гимн. Я оглядываюсь вокруг, вижу своих товарищей по команде, вижу трибуны, вижу детей, мам, пап и бабушек с дедушками, вижу португальцев, которые приехали издалека только для того, чтобы оказаться здесь. И в те минуты мы перестаем быть разными. Нет клубов, нет цветов, нет классов, нет профессий, нет мнений. Есть только одна страсть: Португалия.

Это чувство я буду нести с собой до конца жизни. Сегодня заканчивается мой путь на поле в составе национальной сборной. Я ухожу с высоко поднятой головой, гордясь пройденным путем и осознавая, что отдал все, что у меня было, ради Португалии. Но я никогда не перестану быть одним из вас. Я буду по-прежнему переживать, восторгаться и от всего сердца праздновать каждую победу Португалии.

Всю свою жизнь я стремился стать лучшим футболистом мира. Сегодня я понимаю, что самой большой победой стало то, что я заслужил право представлять лучшую страну в мире. Спасибо за эти 23 года. Спасибо за то, что верили в меня. Спасибо за то, что позволили мне воплотить в жизнь мечту, которая зародилась, когда я был всего лишь мальчиком на Мадейре, гонявшимся за мячом.

Футболка с номером 7 останется здесь, а гордость за то, что я носил ее, останется со мной навсегда. Португалия всегда будет в моем сердце. Навсегда. Криштиану Роналду", - сказал футболист.

Ранее сообщалось, что Роналду оформил хет-трик в матче за Ан-Наср, забив уже 985 голов в карьере.

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