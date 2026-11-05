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Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии

Звездный нападающий решил прекратить выступления за национальную команду.
Сегодня, 12:48       Автор: Игорь Мищук
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Нападающий саудовского Ан-Насра Криштиану Роналду официально объявил о завершении карьеры в сборной Португалии.

41-летний футболист сообщил о своем решении в Instagram, записав специальное обращение.

Роналду дебютировал за сборную Португалии 20 августа 2003 года в товарищеском матче с Казахстаном (1:0), а свой последний поединок за национальную команду провел 24 сентября 2026 года против Уэльса (1:0) в рамках Лиги наций.

Всего в составе португальской сборной пятикратный обладатель Золотого мяча провел 234 матча, отличившись 146 голами и 45 результативными передачами.

Вместе с национальной командой нападающий становился чемпионом Европы в 2016 году и дважды выиграл Лигу наций в 2019 и 2025 годах.

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Напомним, что в конце сентября в сборной Португалии разгорелся скандал, когда Роналду самовольно покинул расположение национальной команды из-за конфликта с главным тренером Жорже Жезушем и недовольства количеством своего игрового времени после того, как не вышел на поле в поединке второго тура Лиги наций против Норвегии (2:1).

По итогам инцидента звездный игрок был дисквалифицирован Португальской футбольной федерацией на 30 дней и оштрафован на 255 евро.

Ранее сообщалось, что Роналду оформил хет-трик в матче за Ан-Наср, забив уже 985 голов в карьере.

 

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