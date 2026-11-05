Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии

Нападающий саудовского Ан-Насра Криштиану Роналду официально объявил о завершении карьеры в сборной Португалии.

41-летний футболист сообщил о своем решении в Instagram, записав специальное обращение.

Роналду дебютировал за сборную Португалии 20 августа 2003 года в товарищеском матче с Казахстаном (1:0), а свой последний поединок за национальную команду провел 24 сентября 2026 года против Уэльса (1:0) в рамках Лиги наций.

Всего в составе португальской сборной пятикратный обладатель Золотого мяча провел 234 матча, отличившись 146 голами и 45 результативными передачами.

Вместе с национальной командой нападающий становился чемпионом Европы в 2016 году и дважды выиграл Лигу наций в 2019 и 2025 годах.

Читай также: Роналду оштрафовали и отстранили от матчей сборной Португалии

Напомним, что в конце сентября в сборной Португалии разгорелся скандал, когда Роналду самовольно покинул расположение национальной команды из-за конфликта с главным тренером Жорже Жезушем и недовольства количеством своего игрового времени после того, как не вышел на поле в поединке второго тура Лиги наций против Норвегии (2:1).

По итогам инцидента звездный игрок был дисквалифицирован Португальской футбольной федерацией на 30 дней и оштрафован на 255 евро.

Ранее сообщалось, что Роналду оформил хет-трик в матче за Ан-Наср, забив уже 985 голов в карьере.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!