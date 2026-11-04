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Сборная Украины проиграла с историческим разгромом на отборе к Евро-2028

Исландцы выиграли с разницей в 22 очка.
Вчера, 23:30       Автор: Андрей Безуглый
Сборная Украины по гандболу / ФГУ
Сборная Украины по гандболу / ФГУ

Сборная Украины по гандболу провела первый поединок третьего раунда отбора к Евро-2028.

Соперником стала сборная Исландии, которая оформила "сине-желтым" исторический разгром.

Исландцы уже с первых минут стали набирать очки, и в итоге первый тайм завершился со счетом 23:9.

Во втором тайме у Украины не было никаких шансов переломить ход матча, который завершился 48:26 и стал самым разгромным в истории команды.

Интересно, что предыдущий антирекорд был установлен в начале года, когда "сине-желтые" проиграли Франции с разницей в 20 мячей.

Отбор по Евро-2028. Группа 3. Тур 1

Исландия - Украина 48:26 (23:9)

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