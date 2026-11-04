Астон Вилла намерена сохранить своего тренера

Астон Вилла намерена предложить новый контракт Унаи Эмери, пишет The Athletic.

Испанский специалист очень высоко оценивается владельцами клуба. Они хотят, чтобы он создал новую династию, как в свое время сделали сэр Алекс Фергюсон или Арсен Венгер.

Именно потому Эмери будет предложен новый контракт, который будет рассчитан на больший срок, чем текущий.

Также такой шаг отчасти является мерой безопасности из-за повышенного интереса к тренеру со стороны других клубов. К счастью бирмингемцев Эмери счастлив в клубе.

Напомним, что испанец возглавил Астон Виллу четыре года назад, и с тех пор клуб постоянно играет в еврокубках, а в прошлом сезоне выиграл Лигу Европы.

Ранее также сообщалось, что экс-тренер Шахтера перебрался в Португалию.

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