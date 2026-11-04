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Футбол

Фонсека покинул Лион и возглавил Спортинг

Португальский специалист вернулся на родину и подписал контракт с лиссабонским клубом до 2030 года.
Сегодня, 13:25       Автор: Сергей Носенко
Паулу Фонсека / Getty Images
Паулу Фонсека / Getty Images

Французский Лион официально объявил о прекращении сотрудничества с Паулу Фонсекой. Португальский специалист продолжит тренерскую карьеру на родине, возглавив лиссабонский Спортинг.

О завершении работы 53-летнего наставника во французском клубе сообщили на официальном сайте Лиона. Стороны договорились о досрочном расторжении контракта, который был рассчитан до июня 2027 года.

Ранее Фонсека уже прибыл в Лиссабон, где завершил переговоры с руководством Спортинга. По информации португальского издания A Bola, соглашение с новым клубом рассчитано до 2030 года, а Лион получит за досрочное освобождение тренера компенсацию в размере пяти миллионов евро.

В своем заявлении французский клуб поблагодарил специалиста за работу и профессионализм, однако выразил сожаление по поводу его ухода в разгар сезона. Фонсека покинул команду после победы над Анже со счетом 2:0.

Временно исполнять обязанности главного тренера французской команды будет бывший помощник Фонсеки Жорже Масиэль.

Напомним, Паулу Фонсека ранее возглавлял донецкий Шахтер, с которым трижды становился чемпионом Украины и выигрывал национальный Кубок. В Лионе португалец работал с января 2025 года.

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