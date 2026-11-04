Ванат признан лучшим игроком Жироны в октябре

Об этом сообщила пресс-служба испанского клуба в официальном Instagram.

"Владислав Ванат — звездный игрок октября!" — говорится в публикации.

Кроме того, украинец претендует на звание лучшего игрока Сегунды в октябре.

Его конкурентами в борьбе за индивидуальную награду стали Мигель де ла Фуэнте из Альмерии, Исраэль Суеро из Кастельона, Эдер Гарсия из Кордовы и Серхио Роделас из Гранады.

Напомним, в матче против Сельты B (5:1) Ванат оформил первый хет-трик в своей взрослой карьере. Благодаря этому выступлению украинский форвард также получил особую карточку в футбольном симуляторе EA Sports FC 27.

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