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Известны причины замены Пономаренко и Ваната в перерыве

Наставник национальной команды прокомментировал индивидуальные выступления игроков.
Сегодня, 11:07       Автор: Василий Войтюк
Мальдера, Пономаренко и Зубков / Getty Images
Мальдера, Пономаренко и Зубков / Getty Images

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера после ничейного исхода матча второго тура Лиги наций против Грузии (0:0) рассказал о том, игрой каких футболистов он доволен.

"Я заменил Пономаренко, потому что в атаке у меня было немного больше выбора. Матвей и Владислав Ванат после первого тайма были очень уставшими. И поэтому я решил заменить их на двух атакующих игроков, которые могли бы помочь в прессинге. А Зубков, по моему мнению, в своей роли, которую он выполнял на поле, также сыграл очень хорошо".

Лучшим игроком матча фанаты назвали вратаря Анатолия Трубина.

"Это действительно такая интересная, позитивная проблема - иметь таких двух надежных игроков - Трубина и Ризника. Я не имел никаких сомнений относительно Трубина - он экстраординарный игрок. Он сегодня сделал очень много сейвов, но он - не единственный, кто провел хороший матч. Я также очень доволен Тарасом Михавком, он был очень внимателен. Также Сарапий. Матчи иногда бывают не очень красивыми с эстетической точки зрения. Соперники относились к нам с уважением. Они не прессинговали, не шли в высокий прессинг. Нам следовало играть в пас. Мы можем играть лучше, но я хочу подчеркнуть множество позитивных моментов, которые были сегодня".

В другом матче группы Северная Ирландия и Венгрия также сыграли 0:0, что позволило ирландцам продолжить лидировать в таблице.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Зубков Владислав Ванат Матвей Пономаренко Александо Зубков

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