Северная Ирландия и Венгрия сыграли вничью и сохранили интригу в группе Украины
Северная Ирландия могла забить в первом тайме, но после удара Патрика Келли мяч попал в перекладину. После перерыва команды также имели возможности отличиться, однако счет так и не изменился.
Для Северной Ирландии это уже четвертое очко в турнире после победы над Грузией (1:0). Венгрия набрала первое очко после поражения от Украины (0:1) в стартовом туре.
После двух туров Украина и Северная Ирландия имеют по четыре очка. Североирландцы занимают первое место благодаря лучшему показателю по забитым и пропущенным мячам — 1:0 против 1:0 у Украины. При равенстве этих показателей порядок определяется дополнительными критериями.Турнирная таблица группы B2
- Северная Ирландия — 4 очка, 1:0
- Украина — 4, 1:0
- Венгрия — 1, 0:1
- Грузия — 1, 0:1
Следующий матч Украина проведет именно против Северной Ирландии. Встреча состоится 2 октября в 21:45 по киевскому времени.
Напомним, Италия реабилитировалась за поражение от Бельгии, разгромив Турцию.
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