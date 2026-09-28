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Футбол

Северная Ирландия и Венгрия сыграли вничью и сохранили интригу в группе Украины

Команды не смогли открыть счет, несмотря на несколько опасных моментов у обоих ворот.
Вчера, 23:41       Автор: Сергей Носенко
Венргия - Северная Ирландия / Getty Images
Венргия - Северная Ирландия / Getty Images

Северная Ирландия могла забить в первом тайме, но после удара Патрика Келли мяч попал в перекладину. После перерыва команды также имели возможности отличиться, однако счет так и не изменился.

Для Северной Ирландии это уже четвертое очко в турнире после победы над Грузией (1:0). Венгрия набрала первое очко после поражения от Украины (0:1) в стартовом туре.

После двух туров Украина и Северная Ирландия имеют по четыре очка. Североирландцы занимают первое место благодаря лучшему показателю по забитым и пропущенным мячам — 1:0 против 1:0 у Украины. При равенстве этих показателей порядок определяется дополнительными критериями.

Турнирная таблица группы B2
  1. Северная Ирландия — 4 очка, 1:0
  2. Украина — 4, 1:0
  3. Венгрия — 1, 0:1
  4. Грузия — 1, 0:1

Следующий матч Украина проведет именно против Северной Ирландии. Встреча состоится 2 октября в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, Италия реабилитировалась за поражение от Бельгии, разгромив Турцию.

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