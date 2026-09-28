Манчестер Юнайтед получил кадровую проблему

Защитник Манчестер Юнайтед Патрик Доргу получил травму во время матча сборной Дании против Уэльса в Лиге наций.

Датчане победили со счетом 2:0, однако 21-летний футболист был вынужден покинуть поле еще в первом тайме.

Доргу, способный сыграть на позиции левого защитника, вингера или латераля, по ходу матча держался за заднюю поверхность бедра. После игры главный тренер сборной Дании Брайан Ример подтвердил, что футболист получил повреждение и возвращается в расположение Манчестер Юнайтед.

"У него травма, поэтому он должен отправиться домой. Нужно вызвать нового игрока", – сказал Ример телеканалу TV2.

В текущем сезоне Доргу сыграл во всех пяти матчах Манчестер Юнайтед в Премьер-лиге. В последней игре перед международной паузой датчанин вышел на замену в матче с Фулхэмом (1:1) и отдал результативную передачу на гол Маттеуса Куньи.

Точные сроки восстановления Доргу пока неизвестны.

Напомним, названы сроки возвращения хавбека Барселоны после травмы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!