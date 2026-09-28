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Футбол

Старожил Лацио продолжит карьеру в ОАЭ

Защитник Патрик перебрался на Ближний Восток после 11 лет в римском клубе.
Сегодня, 14:48       Автор: Игорь Мищук
Патрик / Getty Images
Патрик / Getty Images

Защитник Лацио Патрик продолжит карьеру в клубе Аль-Иттифак из ОАЭ.

О переходе 33-летнего футболиста "бьянкочелести" объявили на своем официальном сайте.

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Контракт испанского защитника с римским клубом был рассчитан до конца нынешнего сезона, однако стороны ранее договорились о досрочном прекращении сотрудничества, после чего игрок присоединился к своей новой команде в статусе свободного агента.

Патрик выступал за Лацио с 2015 года. Всего в составе римской команды центрбек провел 244 матча, в которых отличился шестью голами и шестью результативными передачами.

Вместе с римским клубом испанский защитник становился обладателем Кубка Италии и дважды Суперкубка Италии.

Напомним, ранее ключевой защитник Лацио перешел в катарский клуб.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы лацио Аль-Иттифак

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Старожил Лацио продолжит карьеру в ОАЭ
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