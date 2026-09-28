Старожил Лацио продолжит карьеру в ОАЭ
Защитник Лацио Патрик продолжит карьеру в клубе Аль-Иттифак из ОАЭ.
О переходе 33-летнего футболиста "бьянкочелести" объявили на своем официальном сайте.
Читай также: Легенда Лацио объявил о завершении карьеры
Контракт испанского защитника с римским клубом был рассчитан до конца нынешнего сезона, однако стороны ранее договорились о досрочном прекращении сотрудничества, после чего игрок присоединился к своей новой команде в статусе свободного агента.
Патрик выступал за Лацио с 2015 года. Всего в составе римской команды центрбек провел 244 матча, в которых отличился шестью голами и шестью результативными передачами.
Вместе с римским клубом испанский защитник становился обладателем Кубка Италии и дважды Суперкубка Италии.
Напомним, ранее ключевой защитник Лацио перешел в катарский клуб.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!