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"Один из них уже был уничтожен": Экс-чемпион назвал фаворита боя Фьюри - Джошуа

Карл Фроч оценил шансы соперников в будущем поединке.
Сегодня, 14:09       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа / Getty Images
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира Карл Фроч поделился своим мнением о предстоящем бое между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

По его словам, в этом поединке он однозначно отдает предпочтение "Цыганскому королю", учитывая, насколько ужасно выглядел Эй Джей в своих предыдущих боях.

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"Их обоих побеждали, но только один из них уже был уничтожен - вы знаете кто. Так что вы понимаете, кого я считаю фаворитом. Я думаю, что у Тайсона Фьюри есть преимущество. Он хорошо выглядел в бою против Арсланбека Махмудова. Он много двигался, сделал то, что было нужно сделать, и записал себе в актив 12 раундов.

Энтони Джошуа выглядел ужасно. Даниэль Дюбуа его просто уничтожил. Он ужасно смотрелся и в бою с Кристианом Пренгой. В первом раунде он пропустил полуапперкот и оказался на настиле, а затем Пренга не нанес ни одного удара, и он выиграл бой. Но победить Фьюри ему будет сложно", - сказал Фроч на своем YouTube-канале.

Напомним, что бой Фьюри - Джошуа запланирован на 11 декабря в Кардиффе, Уэльс на стадионе Principality, однако ранее появилась информация, что этот поединок может быть сорван.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри

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