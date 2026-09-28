"Один из них уже был уничтожен": Экс-чемпион назвал фаворита боя Фьюри - Джошуа

Бывший чемпион мира Карл Фроч поделился своим мнением о предстоящем бое между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

По его словам, в этом поединке он однозначно отдает предпочтение "Цыганскому королю", учитывая, насколько ужасно выглядел Эй Джей в своих предыдущих боях.

Читай также: "Слышал, что ему ищут замену": Фьюри высказался о возможном срыве боя с Джошуа

"Их обоих побеждали, но только один из них уже был уничтожен - вы знаете кто. Так что вы понимаете, кого я считаю фаворитом. Я думаю, что у Тайсона Фьюри есть преимущество. Он хорошо выглядел в бою против Арсланбека Махмудова. Он много двигался, сделал то, что было нужно сделать, и записал себе в актив 12 раундов.

Энтони Джошуа выглядел ужасно. Даниэль Дюбуа его просто уничтожил. Он ужасно смотрелся и в бою с Кристианом Пренгой. В первом раунде он пропустил полуапперкот и оказался на настиле, а затем Пренга не нанес ни одного удара, и он выиграл бой. Но победить Фьюри ему будет сложно", - сказал Фроч на своем YouTube-канале.

Напомним, что бой Фьюри - Джошуа запланирован на 11 декабря в Кардиффе, Уэльс на стадионе Principality, однако ранее появилась информация, что этот поединок может быть сорван.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!