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"Слышал, что ему ищут замену": Фьюри высказался о возможном срыве боя с Джошуа

Британский боксер оценил вероятность, что поединок все же состоится.
Сегодня, 09:58       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о потенциальной отмене ранее анонсированного боя против Энтони Джошуа.

Британский боксер отметил, что считает маловероятным проведение этого поединка, заявив, что организаторы рассматривают возможные варианты замены Эй Джея.

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"Шансы, что бой состоится? Один процент. Еще прошлым вечером я слышал, что они уже ищут ему замену среди больших имен. Например, Давид Бенавидес.

Черт, каким был бы этот бой. Просто невероятный. Единственное, что Бенавидес для меня в четыре-пять раз сложнее соперник, чем Джошуа. Но я соглашусь драться, потому что всегда так поступаю. На этой земле нет ни одного человека, с которым я бы отказался драться. Никого.

Но никогда, никогда не думайте, что Джошуа сложнее соперник, чем Бенавидес. Бенавидес нокаутирует Джошуа примерно за три раунда. Но это был бы хороший бой", - приводит слова Фьюри Source of Boxing.

Напомним, что бой Фьюри - Джошуа запланирован на 11 декабря в Кардиффе, Уэльс на стадионе Principality, однако ранее появилась информация, что этот поединок может быть сорван.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри

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