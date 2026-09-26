Финляндия забила семь голов, Казахстан потерял очки: результаты матчей Лиги наций

Финляндия устроила Сан-Марино разгром, забив семь безответных мячей. Главным героем встречи стал Йоэль Похьянпало: нападающий оформил хет-трик, отличившись на 5-й, 79-й и 88-й минутах. Еще два гола забил Лео Валта, а Адриан Сванбэк и Беньямин Каллман записали на свой счет по одному мячу. Сан-Марино доигрывало матч в меньшинстве — на 51-й минуте красную карточку получил Алессандро Голинуччи.

В другой встрече группы Исландия не смогла обыграть Эстонию. Хозяева открыли счет в концовке первого тайма благодаря Андри Гудьонсену, однако после перерыва Максим Паскочи восстановил равновесие — 1:1.

Люксембург на выезде обыграл Болгарию со счетом 2:1. Болгары вышли вперед благодаря голу Асена Чандарова, но Леандро Баррейро до перерыва сравнял счет, а Венсан Тиль на 65-й минуте принес гостям победу.

Казахстан в первом официальном матче под руководством Джона ван 'т Схипа не смог обыграть Фарерские острова. Хозяева открыли счет на 14-й минуте благодаря Аки Дебесу Самуэльсену, однако уже через 12 минут Темирлан Ерланов сравнял счет. В итоге команды разошлись миром — 1:1.

Лига наций. Дивизион C

Болгария – Люксембург – 1:2

Голы: Чандаров, 18 – Баррейро, 37, Венсан Тиль, 65

Исландия – Эстония – 1:1

Голы: Андри Гудьонсен, 45 – Максим Паскочи, 64

Сан-Марино – Финляндия – 0:7

Голы: Похьянпало, 5, 79, 88, Сванбэк, 14, Каллман, 33, Валта, 50, 55

Удаление: Голинуччи, 51 (Сан-Марино)

Фарерские острова – Казахстан – 1:1

Голы: Аки Самуэльсен, 14 – Темирлан Ерланов, 26

Кстати, Украина U-21 отыгралась и сыграла вничью с Турцией в отборе Евро-2027.

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