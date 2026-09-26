iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Финляндия забила семь голов, Казахстан потерял очки: результаты матчей Лиги наций

Состоялись матчи 1-го тура Лиги наций УЕФА сезона-2026/27.
Вчера, 21:32       Автор: Сергей Носенко
Финляндия - Сан Марино / Getty Images
Финляндия - Сан Марино / Getty Images

Финляндия устроила Сан-Марино разгром, забив семь безответных мячей. Главным героем встречи стал Йоэль Похьянпало: нападающий оформил хет-трик, отличившись на 5-й, 79-й и 88-й минутах. Еще два гола забил Лео Валта, а Адриан Сванбэк и Беньямин Каллман записали на свой счет по одному мячу. Сан-Марино доигрывало матч в меньшинстве — на 51-й минуте красную карточку получил Алессандро Голинуччи.

В другой встрече группы Исландия не смогла обыграть Эстонию. Хозяева открыли счет в концовке первого тайма благодаря Андри Гудьонсену, однако после перерыва Максим Паскочи восстановил равновесие — 1:1.

Люксембург на выезде обыграл Болгарию со счетом 2:1. Болгары вышли вперед благодаря голу Асена Чандарова, но Леандро Баррейро до перерыва сравнял счет, а Венсан Тиль на 65-й минуте принес гостям победу.

Казахстан в первом официальном матче под руководством Джона ван 'т Схипа не смог обыграть Фарерские острова. Хозяева открыли счет на 14-й минуте благодаря Аки Дебесу Самуэльсену, однако уже через 12 минут Темирлан Ерланов сравнял счет. В итоге команды разошлись миром — 1:1.

Лига наций. Дивизион C

Болгария – Люксембург – 1:2

Голы: Чандаров, 18 – Баррейро, 37, Венсан Тиль, 65

Исландия – Эстония – 1:1

Голы: Андри Гудьонсен, 45 – Максим Паскочи, 64

Сан-Марино – Финляндия – 0:7

Голы: Похьянпало, 5, 79, 88, Сванбэк, 14, Каллман, 33, Валта, 50, 55

Удаление: Голинуччи, 51 (Сан-Марино)

Фарерские острова – Казахстан – 1:1

Голы: Аки Самуэльсен, 14 – Темирлан Ерланов, 26

Кстати, Украина U-21 отыгралась и сыграла вничью с Турцией в отборе Евро-2027.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: казахстан финляндия люксембург болгария Лига наций фарерские острова сборная сан-марино

Статьи по теме

Финляндия завоевала первую в истории медаль Финляндия завоевала первую в истории медаль
Тибо Куртуа пропустит матчи сборной Бельгии в предстоящем сезоне Лиги наций Тибо Куртуа пропустит матчи сборной Бельгии в предстоящем сезоне Лиги наций
Результаты жеребьевки группового этапа Лиги наций-2026/27 Результаты жеребьевки группового этапа Лиги наций-2026/27
Невезение продолжается. Люксембург снова уступил Германии Невезение продолжается. Люксембург снова уступил Германии

Видео

Венгрия - Украина 0:1: Видео гола и лучших моментов матча Лиги наций
Венгрия - Украина 0:1: Видео гола и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" стартовали в Лиге наций с победы над Венгрией
просмотров
Футбол сегодня: Англия - Испания, Чехия - Хорватия и другие матчи Лиги наций, поединок молодежной сборной Украины
просмотров
УПЛ: утверждено расписание восьмого тура и новая дата перенесенного матча Верес - Кудривка
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся с Зарей в матче УПЛ
просмотров

Последние новости

Вчера, 22:42
Лига наций22:42
Англия уступила Испании в результативном матче Лиги наций
Бокс22:33
26-летний боксер умер после тяжелой травмы мозга
Формула 122:15
"Это был худший уик-энд сезона": Антонелли разочарован
Другие21:53
В Киеве пропал сигнал украинских телеканалов: проблемы возникли и с MEGOGO Спорт
Лига наций21:32
Финляндия забила семь голов, Казахстан потерял очки: результаты матчей Лиги наций
Футбол20:53
Украина U-21 отыгралась и сыграла вничью с Турцией в отборе Евро-2027
Игровые20:41
Финляндия завоевала первую в истории медаль
Киберспорт20:09
NAVI обыграли Xtreme Gaming и гарантировали себе топ-3 на PGL Wallachia Season 9
Формула 119:36
Норрис призвал FIA жестче наказывать пилотов
Украина18:51
Одещина разгромила Днепр в стартовом матче чемпионата Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK