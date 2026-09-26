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В Киеве пропал сигнал украинских телеканалов: проблемы возникли и с MEGOGO Спорт

В Киеве вечером 26 сентября начали фиксировать перебои с трансляцией украинских телеканалов.
Вчера, 21:53       Автор: Сергей Носенко
Getty Images
Getty Images

Проблемы наблюдаются сразу в нескольких сервисах — MEGOGO, Киевстар ТВ и SWEET TV. Об этом сообщают местные паблики.

В частности, у пользователей возникли проблемы с просмотром MEGOGO Спорт. Канал не работает или недоступен для части зрителей. Это произошло в день, когда на MEGOGO Спорт были запланированы прямые трансляции.

Официальной причины перебоев именно в работе MEGOGO Спорт на данный момент не сообщалось.

При этом сегодня стало известно о повторном ударе по дата-центру Cosmonova в Киеве. В компании заявили о повреждении опорной сети, из-за чего возникли перебои в работе сервисов. Технические проблемы также зафиксированы у ряда украинских медиа и телеканалов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: MEGOGO

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