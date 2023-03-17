Матчи Евро-2024: где смотреть

Медиасервис MEGOGO стал официальным вещателем Квалификационного раунда Чемпионата Европы УЕФА по футболу 2024. Все матчи в рамках отбора, кроме матчей сборной Украины, будут доступны на MEGOGO эксклюзивно.

Трансляции национальной сборной Украины по футболу будут доступны еще и на местных телеканалах Общественного Вещания в эфире, кабеле и спутнике. В интернете же матчи можно будет посмотреть эксклюзивно на MEGOGO: на канале "MEGOGO Футбол Первый" и в разделе "Спорт" по подписке "Максимальная" или "Спорт".

Читайте также: Евро-2024 - Украина: Расписание и результаты группы

Первый матч отбора – игра сборной Англии и Украины состоится 26 марта в 19.00. На MEGOGO в 18.00 также пройдет предматчевая студия, ведущими которой станут Александра Кучеренко и Роман Бебех. К обсуждению в студии присоединятся футбольный тренер Александр Головко и известный певец и фанат футбола Фоззи.

Напомним, на ISPORT также доступны расписание и результаты отборочного турнира Евро-2024.