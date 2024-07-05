Тренер сборной Украины U-19: На Евро мы ставим максимальные задачи

Наставник сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко поделился мыслями о старте чемпионата Европы до 19 лет.

По словам специалиста, перед "желто-голубыми" ставятся максимальные задачи на данном турнире.

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"Мы с футболистами были на связи в течение последнего месяца. У ребят боевой настрой, все хотят работать. На этот раз к нам присоединился ряд игроков, которых не было в Северной Македонии в элит-раунде. Считаю, что на данный момент это самый сильный состав своего возраста.

9 июля проведем товарищеский поединок с польской командой, поскольку какое-то время перед чемпионатом Европы будем базироваться именно в Польше.

Нашу сборную представляют футболисты из 13 клубов. Это не скажется на сыгранности? Раньше в основном были представители двух команд - Динамо и Шахтера. Но сейчас много исполнителей выступает на высоком уровне, представляя первые клубные команды, поэтому при выборе игроков приоритет отдавался им.

Мы владеем полной информацией. Считаю, наш тренерский штаб хорошо изучил оппонентов. Теперь главное - донести все наши мысли до ребят, а им - использовать это на футбольном поле. На бумаге, действительно, сборная Италии стоит особняком. Итальянцы уверенно прошли свою группу в элит-раунде, но я пока что не спешил бы с выводами. В финальной части все команды могут преподнести сюрприз.

Мы будем ставить перед командой максимальные задачи, но прежде всего очень хотелось бы пробиться на чемпионат мира U-20", - приводит слова Михайленко пресс-служба УАФ.

Стоит сказать, что турнир стартует 15 июля и закончится 28 июля. Хозяевами турнира является Северная Ирландия, которая вместе с Норвегией и Италией будет в одной группе со сборной Украины.

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