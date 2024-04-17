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Безумное футбольное лето: календарь матчей сборных Украины на Евро и Олимпиаде

ISPORT знакомит с расписанием матчей различных сборных Украины на чемпионатах Европы и Олимпийских играх.
Сегодня, 18:15

Грядущее лето будет по-особенному интересным для всех украинских футбольных болельщиков.

Фанатов спорта №1 ожидают сразу три Чемпионата Европы с участием "желто-голубых" и футбольная часть Олимпиады, на которую наша страна пробилась впервые в истории.

Жеребьевка всех турниров с участием сборных Украины уже проведена, поэтому, ISPORT знакомит вас с соперниками и датами матчей.

Календарь сборной Украины на Чемпионате Европы U-17

Один из турниров стартует еще до начала календарного лета, а именно 20 мая. Этим турниром является Евро до 17 лет, с которого мы и начнем.

Подопечные Юрия Мороза попали в квартет с хозяевами турнира Кипром, Чехией и Сербией.

  • 20 мая, 18:00: Сербия - Украина
  • 23 мая, 18:00: Чехия - Украина
  • 26 мая, 20:30: Украина - Кипр

В плей-офф выйдут две лучшие команды из четырех групп.

Календарь сборной Украины на Чемпионате Европы

В хронологическом порядке следующим идет взрослое Евро-2024, которое пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля

На этом турнире соперники коллектива Сергея Реброва определились уже довольно давно. Ими стали Бельгия, Словакия и Румыния

Для сборной Украины турнир стартует 17 июня матчем против Румынии.

  • 17 июня, 16:00: Румыния - Украина
  • 20 июня, 16:00: Словакия - Украина
  • 23 июня, 19:00: Бельгия - Украина

Календарь сборной Украины на Чемпионате Европы до 19 лет

На следующий день после завершения взрослого Евро в Северной Ирландии начинается Чемпионат Европы до 19 лет, где сыграют подопечные Дмитрия Михайленко.

Здесь нашей сборной снова придется играть с хозяевами, а кроме них в группе будут также Италия и Норвегия

  • 15 июля, 18:00: Северная Ирландия - Украина
  • 18 июля, 18:00: Норвегия - Украина
  • 21 июля, 18:00: Украина - Италия

Календарь сборной Украины на Олимпиаде

Завершающим аккордом будут Олимпийские Игры, футбольный турнир которых состоится с 24 июля по 10 августа.

Один из соперников подопечных Руслана Ротаня определится позже. Им станет третий представитель Азии на данных соревнованиях

  • 24 июля, 20:00: АФК-3 - Украина
  • 27 июля, 18:00: Украина - Марокко
  • 30 июля, 18:00: Украина - Аргентина

Отметим, что расписание поединков будет дополняться в случае прохода какой-то из сборных в плей-офф турнира, в котором она принимает участие.

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