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Сборная Украины U-17: расписание и результаты матчей на чемпионате Европы

Следите за украинской сборной на международном турнире.
Сегодня, 19:57
Сборная Украины U-17 / Getty Images
Сборная Украины U-17 / Getty Images

В понедельник, 20 мая, стартует основная часть чемпионата Европы-2024 среди сборных U-17. В турнире принимает участие сборная Украины.

Подопечные Юрия Мороза оказались в одной группе с Сербией, Чехией и Кипром.

Расписание и результаты матчей Украины на чемпионате Европы U-17

Понедельник, 20 мая

  • Украина - Сербия 0:1
    Гол: Макевич, 2

Судьбу поединка решил один гол, который был забит на второй минуте. Макевич пробил из-за пределов штрафной, отправив мяч точку в девятку.

Сербия U-17: Йованович - Бубанья, Роганович, Милосавлевич, Стоянович - Костич (Дамьянович, 67), Макевич, Василич - Костов, Цветкович (Премович, 86), Младенович (Джорджевич, 71).

Украина U-17: Макаренко - Шелекета, Третяк, Дигтярь, Стрельчук - Люсин (Редушко, 46), Драган (Сорока, 46), Оличенко (Вакулюк, 64) - Богданов, Степанов, Бондарь (Денисов, 64).

Предупреждения: Бубанья, Младенович, Милославлевич, Костов - Редушко, Стрильчук

Четверг, 23 мая

  • 18:00. Украина — Чехия

Воскресенье, 26 мая

  • 20:30. Украина — Кипр

На турнире принимают участие 16 сборных, которые распределны на четыре группы. В четвертьфинал выйдут победители квартетов и обладатели вторых мест.

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