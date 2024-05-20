Сборная Украины U-17: расписание и результаты матчей на чемпионате Европы
В понедельник, 20 мая, стартует основная часть чемпионата Европы-2024 среди сборных U-17. В турнире принимает участие сборная Украины.
Подопечные Юрия Мороза оказались в одной группе с Сербией, Чехией и Кипром.
Расписание и результаты матчей Украины на чемпионате Европы U-17
Понедельник, 20 мая
- Украина - Сербия 0:1
Гол: Макевич, 2
Судьбу поединка решил один гол, который был забит на второй минуте. Макевич пробил из-за пределов штрафной, отправив мяч точку в девятку.
Сербия U-17: Йованович - Бубанья, Роганович, Милосавлевич, Стоянович - Костич (Дамьянович, 67), Макевич, Василич - Костов, Цветкович (Премович, 86), Младенович (Джорджевич, 71).
Украина U-17: Макаренко - Шелекета, Третяк, Дигтярь, Стрельчук - Люсин (Редушко, 46), Драган (Сорока, 46), Оличенко (Вакулюк, 64) - Богданов, Степанов, Бондарь (Денисов, 64).
Предупреждения: Бубанья, Младенович, Милославлевич, Костов - Редушко, Стрильчук
Четверг, 23 мая
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18:00. Украина — Чехия
Воскресенье, 26 мая
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20:30. Украина — Кипр
На турнире принимают участие 16 сборных, которые распределны на четыре группы. В четвертьфинал выйдут победители квартетов и обладатели вторых мест.
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