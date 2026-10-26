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Футбол

Реал с дублем Мбаппе вырвал победу в Эль-Классико

Андрей Лунин также провел фантастический матч.
Вчера, 00:04       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

В воскресенье, 25 октября, Барселона принимала Реал в очередном Эль-Классико. В стартовом составе мадридцев вышел Андрей Лунин.

Украинцу вскоре пришлось немало попотеть. Только в первом тайме Лунин дважды сделал фантастические сейвы, позволив команде выйти вперед первыми.

На 41-й минуте Мбаппе воспользовался ошибкой каталонцев и открыл счет. В ответной атаке Ямаль мог сравнивать, но немного не попал в створ, и на перерыв команде ушли при преимуществе гостей.

Со стартом второго тайма каталонцы стали давить сильнее, и уже на 61-й минуте Рафинья сравнял счет без шансов для Лунина. Далее последовали полчаса очень плотной борьбы.

Ключевым эпизодом матча стал гол Килиана Мбаппе. На 88-й минуте француз оформил дбуль и принес Реалу очень важную победу.

Статистика матча Барселона - Реал 10-го тура Ла Лиги

Барселона - Реал 1:2
Голы: Рафинья,61 - Мбаппе, 41, 88

Ожидаемые голы (xG): 1.00 - 2.21
Владение мячом: 63% - 37%
Удары: 16 - 10
Удары в створ: 5 - 4
Угловые: 5 - 4
Фолы: 13 - 17

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