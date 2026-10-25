Каррик будет отправлен в отставке - Sky Sports

Манчестер Юнайтед отправит в отставку Майкла Каррика, утверждает Sky Sports.

Напомним, накануне манкунианцы проиграли Борнмуту, и их безвыигрышная серия достигла восьми матчей.

Стоит отметить, что после матча болельщики освистали команду и руководство, но апплодировали Каррику. А сам тренер имел беседу с руководством, но на пресс-конференции признался, что ничего пока не знает.

Ситуация такова, что у нас нет ни хороших результатов, ни достойной игры. Это непростая ситуация. Я не знаю, как все сложится и что будет дальше. Я всегда буду делать все возможное для клуба, и это не изменится. Я люблю свою работу и чувствую ответственность. Подождем и посмотрим

Источник же утверждает, что Майкл Каррик будет уволен в течение следующих 48 часов. Основными кандидатами ему на замену считаются Эдди Хау и Юлиан Нагельсманн, ниже в списке находятся Унаи Эмери и Антонио Конте.

Ранее также главный тренер Брайтона опроверг слухи об интересе Манчестер Юнайтед.

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