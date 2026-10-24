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Футбол

Один из кандидатов в тренеры МЮ опроверг свой интерес к переходу

Фабиан Хюрцелер не намерен менять клуб.
Сегодня, 10:29       Автор: Андрей Безуглый
Фабиан Хюрцелер / Getty Images
Фабиан Хюрцелер / Getty Images

Главный тренер Брайтона Фабиан Хюрцелер опроверг свой интерес в переходе в Манчестер Юнайтед.

Напомним, что немецкий специалист считается одним из главных кандидатов на замену Каррика. Также в списке Антонио Конте, Юлиан Нагельсманн и Эдди Хау.

Однако Хюрцелер заявил, что не намерен менять клуб, так как его работа в Брайтоне еще не окончена. Отметим, что сейчас "чайки" занимают третье место в АПЛ.

Я полностью сосредоточен на своей работе. У меня нет времени думать о подобных слухах, ведь мы играем каждые три дня.

Я с большим уважением отношусь к Каррику и той работе, которую он проделал в Манчестер Юнайтед в прошлом сезоне. Он замечательный человек, яркая личность, и я очень его уважаю.

Для меня большая честь находиться здесь. Я — часть общего пути, и, ложась спать, я до сих пор чувствую, что наш путь еще не завершен. 

Я постоянно подчеркиваю, что не на 100% доволен тем, где мы сейчас находимся: еще есть над чем работать, а потенциал игроков раскрыт не до конца. Поэтому я очень хочу продолжать работу в этом направлении вместе со своим тренерским штабом. У меня отличные футболисты, они поддерживают меня и отдают все силы ради клуба

Ранее также сообщалось, что главного тренера Баварии срочно госпитализировали.

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