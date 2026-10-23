Главного тренера Баварии срочно госпитализировали

Главный тренер мюнхенской Баварии Венсан Компани попал в больницу из-за вирусной инфекции после того, как потерял сознание после тренировки.

Инцидент случился в пятницу, 23 октября, на базе мюнхенского клуба.

Как сообщает Bild, 40-летний бельгийский специалист потерял сознание, когда собирался понаблюдать за занятием команды U-23 после завершения тренировки основного состава. Тренер был срочно доставлен в одну из больниц Мюнхена на вертолете прямо с базы клуба.

"Сейчас Компани проходит тщательное обследование в больнице и остается под наблюдением врачей. До дальнейшего распоряжения руководство тренировочным процессом и подготовкой к матчам берет на себя его тренерский штаб", - говорится в заявлении на официальном сайте Баварии.

Также ситуацию прокомментировал спортивный директор мюнхенского клуба Макс Эберль, выразив поддержку тренеру.

"Здоровье Венсана Компани - наш главный приоритет. Бавария сделает все возможное, чтобы обеспечить его скорейшее выздоровление. Винни получит всю необходимую медицинскую помощь и поддержку столько времени, сколько ему потребуется. Его обязанности временно возьмет на себя его тренерский штаб, которому мы полностью доверяем. Все мы в Баварии желаем Винни скорейшего выздоровления", - сказал Эберль.

Компани еще на прошлой неделе подхватил вирусную инфекцию, из-за чего пропустил пресс-конференции после матча Бундеслиги с Лейпцигом (6:1), во время которого в перерыве и после поединка отдыхал в тренерском кабинете. Также из-за болезни тренер отсутствовал на предматчевых мероприятиях перед игрой с Арсеналом (2:2) в Лиге чемпионов.

Свой ближайший матч Бавария проведет в воскресенье, 25 октября, встретившись в гостях с Фрайбургом в седьмом туре чемпионата Германии.

Ранее сообщалось, что Бавария согласовала новый контракт с Гарри Кейном.

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