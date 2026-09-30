Бавария подготовила новый долгосрочный контракт для своего звездного вингера

Мюнхенцы переподпишут договор с Майлом Олисе на улучшенных для игрока условиях.

Бавария рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с одним из лидеров команды Майклом Олисе.

Как сообщает Bild, "ротен" подготовили для 24-летнего футболиста новый контракт, чтобы отбить интерес к нему со стороны других клубов.

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По информации источника, мюнхенский клуб собирается продлить договор с французским вингером до лета 2032 года.

При этом в обновленном соглашении будет предусмотрено существенное увеличение заработной платы игрока, что сделает француза вторым самым высокооплачиваемым игроком клуба после Гарри Кейна.

Отметим, что в текущем сезоне Олисе уже записал на свой счет восемь голов и четыре результативные передачи в семи матчах за Баварию во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Олисе побил рекорд Пеле по ассистам.

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