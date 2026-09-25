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Венгрия - Украина: видео голов

Представляем вашему вниманию все голы и лучшие моменты матча Лиги наций.
Вчера, 23:00       Автор: Андрей Безуглый
Венгрия - Украина / Getty Images
Венгрия - Украина / Getty Images

В пятницу, 25 сентября, сборные Венгрии и Украины встречались в первом туре Лиги наций.

В целом в первом тайцме игра была довольно равной, обе команды сумели создать по несколько опасных моментов.

Единственный пока гол забил Даниил Сикан, замкнув головой точный навес Георгия Судакова.

Венгрия - Украина: видео голов

  • 0:1, Сикан, 42

Полную версию матча смотрите на MEGOGO.

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Венгрия - Украина: видео голов
Венгрия - Украина: видео голов

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