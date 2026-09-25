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Футбол

Италия неожиданно проиграла Бельгии

Сборная Италии уступила Бельгии в матче первого тура Лиги наций-2026/27.
Вчера, 23:37       Автор: Сергей Носенко
Италия- Бельгия / Getty Images
Италия- Бельгия / Getty Images

Встреча завершилась со счетом 0:2.

Бельгия открыла счет на 21-й минуте — Мика Годтс после индивидуального прохода пробил из-за пределов штрафной точно в нижний угол ворот Джанлуиджи Доннаруммы.

После перерыва бельгийцы удвоили преимущество. На 69-й минуте Доди Лукебакио накрутил нескольких соперников и мощно пробил из-за пределов штрафной — 0:2.

До конца встречи Италия не смогла отыграться.

Италия — Бельгия — 0:2

Голы: Годтс, 21, Лукебакио, 69.

Напомним, тем временем клубы АПЛ рассматривают возомжность запросить компенсацию с Сити.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: италия бельгия

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