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"Футбол повлиял на мое тело": экс-звезда НФЛ Крис Джонсон рассказал о диагнозе БАС

Бывший раннинбек НФЛ Крис Джонсон рассказал о жизни с боковым амиотрофическим склерозом (БАС) и возможной связи заболевания с его футбольной карьерой.
Вчера, 22:56       Автор: Сергей Носенко
Крис Джонсон / Getty Images
Крис Джонсон / Getty Images

Диагноз 41-летнему Джонсону поставили около 17 месяцев назад. По словам спортсмена, его многолетняя карьера в американском футболе неоднократно обсуждалась во время консультаций с врачами.

"Когда ты проводишь столько лет, получая удары и подвергая свое тело тому, чему мы подвергаем его в этом виде спорта, конечно, ты думаешь об этом. Я не могу не задумываться, как футбол в конечном итоге повлиял на мое тело", — рассказал Джонсон PEOPLE.

Сейчас 41-летний экс-игрок использует устройство, управляемое движением глаз, для общения.

По словам Джонсона, врачи не смогли установить точную причину развития заболевания.

"Мои врачи не говорили мне, что футбол стал причиной моего БАС, и они не смогли назвать одну конкретную причину, почему он у меня развился", — сказал Джонсон.

Джонсон выступал в НФЛ с 2008 по 2018 год. В сезоне-2009 он набрал 2006 ярдов на выносе, трижды участвовал в Pro Bowl и был признан лучшим игроком нападения лиги.

Напомним, каждый четвертый умерший американский футболист страдал одной и той же болезнью - БАС.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Крис Джонсон

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