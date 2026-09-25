Еще один игрок сборной Швейцарии выбыл из поддельной справки

Бриэль Эмболо попался на том же, на чем и Джака.

Нападающий Бриэль Эмболо Атланты и сборной Швейцарии Бриэль Эмболо пропустит ближайшие матчи Лиги наций.

В 2025 году прокуратура выдвинула против игрока обвинение в подделке справки о вакцинации от Covid-19.

Недавно он игрок признал свою вину и получил 60 тысяч евро условного штрафа. Также Эмболо пропустит три матча своей команды.

Изначально игрок должен был пропустить матч против Северной Македонии из-за удаления, но после приговора в команде решили вовсе его не вызывать.

Любопытно, но точно по такой же причине матчи пропустит лидер сборной Швейцарии.

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