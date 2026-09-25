Расселл не исключил угрозу со стороны Антонелли, несмотря на поул в Баку

Пилот Mercedes Джордж Расселл не стал списывать со счетов своего напарника Кими Антонелли.

Несмотря на разницу в стартовых позициях, британец считает, что Антонелли способен быстро отыграться. После вопроса об угрозе со стороны напарника Расселл с улыбкой напомнил о недавней победе итальянца на Гран-при Италии, где тот стартовал с 19-го места.

"Очевидно, нельзя сбрасывать Кими со счетов. Он стартовал 19-м в Монце, а теперь будет 16-м. Так что на этот раз ему стоит выйти в лидеры на несколько кругов раньше", — пошутил Расселл.

Британец также отметил, что чувствует себя уверенно за рулем Mercedes на городской трассе в Баку.

"Я чувствовал себя в отличной форме на протяжении всего уик-энда. Как я уже говорил недавно, я все лучше понимаю этот болид и то, что ему требуется, и теперь все становится более интуитивным".

При этом Расселл понимает, что преимущество на старте еще не гарантирует победу в Баку.

"Думаю, мы находимся в отличном положении, чтобы побороться за победу. Но, конечно, это Баку, и здесь может произойти что угодно. Однако я уверен, что мы можем бороться за победу".

После 14 этапов сезона Антонелли опережает Расселла на 81 очко в чемпионате. Гран-при Азербайджана станет очередной возможностью для британца сократить это отставание.

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