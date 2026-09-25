iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Расселл не исключил угрозу со стороны Антонелли, несмотря на поул в Баку

Пилот Mercedes Джордж Расселл не стал списывать со счетов своего напарника Кими Антонелли.
Вчера, 22:08       Автор: Сергей Носенко
Джордж Расселл / Getty Images
Джордж Расселл / Getty Images

Несмотря на разницу в стартовых позициях, британец считает, что Антонелли способен быстро отыграться. После вопроса об угрозе со стороны напарника Расселл с улыбкой напомнил о недавней победе итальянца на Гран-при Италии, где тот стартовал с 19-го места.

"Очевидно, нельзя сбрасывать Кими со счетов. Он стартовал 19-м в Монце, а теперь будет 16-м. Так что на этот раз ему стоит выйти в лидеры на несколько кругов раньше", — пошутил Расселл.

Британец также отметил, что чувствует себя уверенно за рулем Mercedes на городской трассе в Баку.

"Я чувствовал себя в отличной форме на протяжении всего уик-энда. Как я уже говорил недавно, я все лучше понимаю этот болид и то, что ему требуется, и теперь все становится более интуитивным".

При этом Расселл понимает, что преимущество на старте еще не гарантирует победу в Баку.

"Думаю, мы находимся в отличном положении, чтобы побороться за победу. Но, конечно, это Баку, и здесь может произойти что угодно. Однако я уверен, что мы можем бороться за победу".

После 14 этапов сезона Антонелли опережает Расселла на 81 очко в чемпионате. Гран-при Азербайджана станет очередной возможностью для британца сократить это отставание.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: джордж расселл

Статьи по теме

Расселл - о сходе: Я считаю, это был гоночный инцидент Расселл - о сходе: Я считаю, это был гоночный инцидент
Мерседес продлил контракт с Расселлом Мерседес продлил контракт с Расселлом
Расселл прервал свою серию на Гран-при Канады Расселл прервал свою серию на Гран-при Канады
Расселл получил штраф по итогам Гран-при Канады Расселл получил штраф по итогам Гран-при Канады

Видео

Венгрия - Украина: видео голов
Венгрия - Украина: видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" стартуют в Лиге наций поединком против Венгрии
просмотров
Футбол сегодня: Украина начинает борьбу в Лиге наций, матчи Италия - Бельгия, Турция - Франция
просмотров
УПЛ: утверждено расписание восьмого тура и новая дата перенесенного матча Верес - Кудривка
просмотров
Костюк вылетела из турнира в Мексике от нейтралки
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:50
Лига наций23:50
Украина минимально одолела Венгрию в первом туре Лиги наций
Лига наций23:37
Италия неожиданно проиграла Бельгии
Лига наций23:00
Венгрия - Украина: видео голов
Игровые22:56
"Футбол повлиял на мое тело": экс-звезда НФЛ Крис Джонсон рассказал о диагнозе БАС
Европа22:25
Клубы АПЛ рассматривают возомжность запросить компенсацию с Сити
Формула 122:08
Расселл не исключил угрозу со стороны Антонелли, несмотря на поул в Баку
Лига наций21:30
Еще один игрок сборной Швейцарии выбыл из поддельной справки
Автоспорт21:27
"Глупая ошибка": Антонелли об аварии в квалификации Гран-при Азербайджана
Лига наций21:06
Северная Ирландия вырвала победу у Грузии в группе Украины в Лиге наций
Формула 120:55
Вассер - о преимуществе Мерседес: Вопросы следует задавать ФИА
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK